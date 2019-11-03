يمول 50 بالمئة من قيمة المشروع لمدة ثلاث سنوات.. المصرف التجاري يطلق قرضاً لتمويل «البناء»

أطلق المصرف التجاري السوري قرضاً جديداً لتمويل بناء متعدد الطوابق، وذلك في سياق توجه المصرف نحو توسيع سلة منتجاته المصرفية، وتنوعها، بالتوازي مع زيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير في المصرف أن القرض يتيح فرصة التمويل لإنشاء بناء متعدد الطوابق على أرض معدة للبناء، بحيث يموّل المصرف 50 بالمئة من قيمة المشروع، على ألا تتجاوز مدة القرض 3 سنوات، تسدد على أقساط شهرية أو ربعية أو نصف سنوية.

وذكرت التعليمات التنفيذية أنه يستفيد من هذا القرض مالك الأرض من دون اشتراط أن يكون تاجراً أو مقاولاً، إضافة للتاجر أو المقاول الذي يرتبط مع مالك الأرض بعقد مقاولات مثبت لدى الكاتب بالعدل.

وبينت التعليمات أنه في حال كان المشروع أرضاً معدّة للبناء، يتم استجرار القرض بمعدل 30 بالمئة من قيمته كشريحة أولى عند الانتهاء من الأساسات والقبو، وذلك بعد قرار الموافقة على المنح، و40 بالمئة من قيمة القرض كشريحة ثانية عند الانتهاء من الطابق الثاني الفني، و40 بالمئة كشريحة ثالثة عند الانتهاء من الطابق الأخير وعمليات الإكساء الخارجي.

وفي حال كان المشروع منفذاً بشكل جزئي، يتم استجرار القرض بمعدل 50 بالمئة من قيمة الأعمال المنجزة بعد صدور قرار الموافقة بالمنح، و50 بالمئة عند الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل، على أن تكون هناك متابعة وإشراف لعمليات الإنجاز التي يتم تقديم بيانات فيها، والتأكد من نسب الإنجاز المنفذة، بحيث يحقق القرض الهدف منه، والإسهام في تمويل البناء الطابقي لمختلف الأغراض.

وبيّن المدير أن المصرف استطاع التعامل مع العديد من الصعوبات التي تواجه عمله، وخاصة في ظل حالة الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة جوراً على البلد، والآثار التي خلّفتها الحرب الإرهابية على سورية، وذلك عبر البحث عن البدائل وتعويض الكفاءات التي خسرها المصرف عبر التسرب في العمالة خلال السنوات السابقة.

كما يعمل المصرف اليوم على خطة واسعة لزيادة خبرات كوادره، وتطوير مهارات العمل لديهم، إضافة إلى تحديث برامج العمل والتوسع في أتمتة الأعمال المصرفية بما يسهم في تحديث العمل المصرفي، وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف التجاري للزبائن، منوهاً بأن المصرف يمنح الأولوية في التمويلات التي يقدمها للتسهيلات التي من شأنها إيجاد حالة من النشاط وتوفير فرص عمالة ودعم الليرة السورية وتوفير الكثير من المنتجات التي تحتاجها الأسواق المحلية عبر الصناعات الوطنية، وهو ما يتناغم مع التوجهات الحكومية بالتوافق مع معايير العمل لدى مصرف سورية المركزي وخاصة أن المصرف التجاري السوري يستحوذ على مساحة واسعة من العمل المصرفي السوري وهو معني بزيادة قدرته على المنافسة عبر طرح منتجات وخدمات تنافسية يعمل عليها المصرف.