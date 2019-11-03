أبرز مخالفات الأسواق في أيلول سعر زائد وغش ومتاجرة بمواد مدعومة

بيّن مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن إجمالي عدد الضبوط التي نظمتها دوريات حماية المستهلك في المحافظات خلال الربع الأخير من الشهر الماضي تجاوز 1200 ضبط منها 890 ضبطاً عدلياً نظمت بشكل مباشر في موقع المخالفة لأسباب تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو للانتهاء الصلاحية أو عدم إبراز الفواتير مبيناً أن 300 ضبط نظمت لعينات تم سحبها من المنتجات لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.

وفصل الخطيب في حديثه لـ«الوطن» نوعية الضبوط المنظمة مبيناً أنه تم إغلاق 37 محلاً وإحالة أصحاب 38 محلاً موجوداً إلى القضاء و9 ضبوط غش و34 للبيع بسعر زائد و262 ضبطاً تتعلق بالفواتير و37 ضبطاً لمادة اللحوم و121 ضبطاً بسبب الاتجار بمواد مدعومة حكومياً مثل المحروقات والطحين و8 ضبوط للانتهاء الصلاحية و145 ضبطاً لمواد مجهولة المصدر.

وفي السياق بين تقرير شهر أيلول الصادر عن مديرية حماية المستهلك أن عدد الضبوط التي نظمت في شهر أيلول ناهز 5100 ضبط في كل المحافظات عدا إدلب والرقة منها أكثر من 4 آلاف ضبط عدلي و1093 ضبطاً عينة.

ووفقاً للتقرير فإن عدد الإغلاقات وصل إلى 258 إغلاقا إضافة إلى إحالة 62 موجوداً إلى القضاء المختص على حين بلغت ضبوط اللحوم 125 ضبطاً منها 66 للحوم الحمراء و59 للحوم البيضاء.

وبيّن التقرير أن عدد ضبوط المواد المدعومة حكومياً وصل إلى 448 ضبطاً منها 26 ضبطاً للاتجار بالدقيق التمويني و71 للاتجار بمادة المحروقات.

ووفقاً للتقرير بلغ عدد ضبوط الاتجار بمواد الإغاثة 7 ضبوط والمواد المنتهية الصلاحية 30 ضبطاً، على حين نظم أكثر من 200 ضبط بسبب مخالفة بدل الخدمات و254 للبيع بسعر زائد و9 ضبوط للامتناع عن البيع. ومثلها لجهالة المصدر إضافة إلى 117 ضبطاً لمخالفة المواصفات والبيانات وناهزت ضبوط الغش في البضاعة الـ60 ضبطاً.