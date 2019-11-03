عربي ودولي

القوات اليمنية تصدّ هجوماً للتحالف السعودي في الحديدة

| الميادين

الإثنين, 04-11-2019

أكد مصدر عسكري في حكومة صنعاء صد القوات المسلحة اليمنية بصنعاء هجوماً جديداً للقوات المتعددة للتحالف السعودي شمالي مديرية التُحَيْتا جنوب محافظة الحُدَيْدَة.
وأشار إلى أن قوات التحالف السعودي رافقت محاولة زحفها بقصف مدفعي لتغطية محاولة التقدم، كذلك قصفت القوات المتعددة للتحالف السعودي بالمدفعية قرية الزعفران شرقي المدينة، التي تشهد هدنة هشة بين الطرفين لوقف إطلاق النار منذ أكثر من 10 أشهر برعاية الأمم المتحدة.
إلى ذلك، شنت طائرات التحالف السعودي أكثر من 77 غارة على مناطق حدودية متفرقة في محافظة صعدة، واستهدفت أكثر من 50 غارة جوية مديريتي رازِح وشدا ومنطقة الملاحيظ الحدودية مع جيزان السعودية غربي المحافظة، كذلك طاولت الغارات الجوية للتحالف السعودي منطقتي مجازة والربوعة الحدوديتين في عسير السعودية، ومنطقة طخية في مديرية باقِم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

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