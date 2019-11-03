أرامكو تعلن عزمها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودي

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية العملاقة للصناعة النفطية أمس عزمها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر بن عثمان الرميان، قوله: إن الطرح العام الأولي لأكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم، يعد «خطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى تنويع قاعدة اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط.

وأضاف الرميان أنه «بانتهاء الاكتتاب العام، فإن أرامكو السعودية ستصبح شركة مدرجة في السوق المالية السعودية»، وأكد أن الشركة التي تعود ملكيتها للحكومة السعودية «تعزز دوراً محورياً في المملكة وفي الاقتصاد العالمي وتسهم في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية».

من جانبه، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين حسن الناصر أن أرامكو أنتجت في الأشهر الستة الأولى من العام 2019 ما يصل إلى 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي يومي، بحسب الناصر.

وأفاد أن الاحتياطات العائدة للشركة تقدر بنحو 201.4 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و25.4 ملياراً من سوائل الغاز الطبيعي، و185.7 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة أرامكو تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وسيتم نشر «نشرة الإصدار» قبل بداية الاكتتاب، من دون أن تحدد موعده.

وتحتوي «نشرة الإصدار» على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر للاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات مالية وافية عن نشاطها.

وفي آب الماضي، أعلنت أرامكو تحقيق صافي دخل قدره 46.9 مليار دولار للنصف الأول من 2019.

وأقرت الحكومة السعودية في العام 2016 خطة إصلاحات تحت اسم «رؤية السعودية 2030» بهدف تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي، وتشمل الرؤية من بين تدابير أخرى، طرح أسهم من شركة أرامكو للاكتتاب العام.