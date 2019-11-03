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طهران: خطاب ترامب وقح ولا يحق لأميركا الاستيلاء على نفط سورية

| وكالات

الإثنين, 04-11-2019

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، أن الحكومة والشعب السوري هما صاحبا السيادة على أرضهما ومقدراتهما، وليس للولايات المتحدة أي حق في احتلال الأراضي السورية والاستيلاء على حقول النفط.
وقال لاريجاني: «يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يفهم أن أرض سورية ونفطها ملك للحكومة والشعب السوري»، مبيناً أن النظام الأميركي يسعى من خلال إجراءاته الحمقاء، إلى إثارة الفوضى في المنطقة.
وفي إشارة إلى تصريحات ترامب حول الوضع في المنطقة، لفت لاريجاني إلى أن ترامب يواصل خطابه الوقح ويقول يجب أن نحصل على النفط في العراق أيضاً، ولم يتحقق له هذا الأمر.

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