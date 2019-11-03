لجنة الموازنة والحسابات في «الشعب» تناقش موازنات الخارجية والإسكان والاقتصاد … الخارجية تؤمن سندات الإقامة للمغتربين في يوم.. والآلية ستطبق على معاملات دفع البدل

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل أمور المغتربين منها سندات الإقامة للمغتربين وأنه بإمكان الشخص أن يحصل عليها في يوم بدلاً من الانتظار ثلاثة أشهر بعدما تم حل المشكلة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وتم إلغاء السند القديم واعتماد آخر جديد عليه «باركود».

وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنات وزارات الخارجية والاقتصاد والإسكان، وأشار سوسان إلى أن آلية المتبعة بسندات الإقامة سوف يتم تطبيقها أيضاً على معاملات دفع البدل عن الخدمة الإلزامية حتى يحصل عليها المواطن خلال أسبوع.

وأكد سوسان أن السفارة الهنغارية ستفتح أبوابها من جديد في دمشق مطلع العام القادم والقائم بالأعمال وصل العاصمة.

ورأى سوسان أن إغلاق السفارات في دمشق كان أحد الضغوط السياسية لنزع الشرعية عن الدولة، لافتاً إلى أن معظم الدبلوماسيين الذين كانوا موجودين في دمشق حالياً هم في بيروت وكل فترة يزوروننا ويعبرون عن رغبتهم بالعودة إلا أن حكوماتهم لا تستجيب لهم «بحسب ما نقلوه لنا».

من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن عودة حقول النفط الأساسية إلى سيطرة الدولة ستؤدي إلى حل مشاكل الاقتصاد بشكل كبير، لافتاً إلى أن خط الائتمان الإيراني متوقف منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي نتيجة للحصار الأميركي الجائر على البلدين.

وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الحسابات عبر الخليل عن تفاؤله باستثمار مرفأ طرطوس من جهة إيراداته وتوسعته.

بدوره أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على تأمين المخططات التنظيمية لكل المناطق العشوائية بالمحافظات، مؤكداً أنه لا يمكن تطبيق رؤية موحدة على مناطق السكن العشوائي إضافة إلى أن تأمين الأراضي اللازمة للبناء وفق السعر الرائج لا يعد مخالفاً للقوانين.