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كيليتشدار أوغلو: سياسات أردوغان أفلست وحل المشاكل يحتاج التنسيق مع دمشق

| وكالات

الإثنين, 04-11-2019

أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، أن سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تجاه سورية والشرق الأوسط عموماً أفلست، لأنه لم ينتهج سياسات وطنية بل كان دائماً في خدمة واشنطن.
وقال المعارض التركي للصحفيين: «لقد تدخل أردوغان ومعه أميركا والسعودية وقطر في سورية بحجة الديمقراطية، إلا أنهم دعموا الجماعات الإرهابية التي دمرت سورية وأجبرت ملايين السوريين على ترك بيوتهم»، مؤكداً أن أردوغان دعم تنظيم داعش الإرهابي، ولم يكن يرى فيه تنظيماً إرهابياً حتى بعد أن قام بأعمال إرهابية في تركيا، مشدداً على أن حل المشاكل بين سورية وتركيا يحتاج لتنسيق وتعاون مباشر مع الدولة السورية بكل مؤسساتها وأجهزتها الشرعية.

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