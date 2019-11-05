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وفاة هندي التهم 41 بيضة

| وكالات

الأربعاء, 06-11-2019

لقي مواطن هندي يبلغ من العمر 42 عاماً مصرعه خلال محاولته تناول 50 بيضة على التوالي، للفوز برهان على 28 دولاراً أميركياً.
وقرر صديقان تسوية خلاف عن طريق خوض تحد لتناول 50 بيضة، على أن يحصل الفائز بهذا التحدي على مبلغ يقدر بـ2000 روبية.
وبالفعل نجح سوبهاش ياداف في التهام 41 بيضة، قبل أن يسقط على نحو مفاجئ فاقداً للوعي عند محاولته تناول البيضة رقم 42.
ونقل الرجل إلى المستشفى جراء ذلك، حيث تم إعلان وفاته بعد ساعات.
وأوضح الأطباء أن ياداف توفي جراء مضاعفات ناتجة عن تناول كمية هائلة من البيض.

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