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حل يقضي على أضرار تناول البيض

| وكالات

الأربعاء, 06-11-2019

يحتوي البيض على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم وهو المفضل عند الكثيرين عند تناول الفطور مقلياً أو مسلوقاً.
لكن تناوله بشكل مكثف يرتبط في نسبة ارتفاع معدلات الكولسترول في جسم الإنسان، بالإضافة إلى جدل حول الأضرار الناجمة عن تناوله بشكل يومي.
وأثبت العلماء في آخر أبحاثهم عن البيض أن تناول بيضة واحدة يومياً على مدار الأسبوع لن يؤثر على مستويات الكولسترول في الجسم، مع الاعتماد على برنامج غذائي متوازن على ألا يكون تناوله بديلاً من تناول أغذية أخرى كالسمك والخضراوات.

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