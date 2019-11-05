حل يقضي على أضرار تناول البيض

يحتوي البيض على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم وهو المفضل عند الكثيرين عند تناول الفطور مقلياً أو مسلوقاً.

لكن تناوله بشكل مكثف يرتبط في نسبة ارتفاع معدلات الكولسترول في جسم الإنسان، بالإضافة إلى جدل حول الأضرار الناجمة عن تناوله بشكل يومي.

وأثبت العلماء في آخر أبحاثهم عن البيض أن تناول بيضة واحدة يومياً على مدار الأسبوع لن يؤثر على مستويات الكولسترول في الجسم، مع الاعتماد على برنامج غذائي متوازن على ألا يكون تناوله بديلاً من تناول أغذية أخرى كالسمك والخضراوات.