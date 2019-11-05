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سرقة كنوز ثمينة ولوحة من كاتدرائية فرنسية

| وكالات

الأربعاء, 06-11-2019

اقتحمت مجموعة من اللصوص بواسطة سيارة كاتدرائية من العصور الوسطى جنوب غرب فرنسا وسرقوا منها كؤوساً فضية وكنوزاً ثمينة لا تعوض وفق ما أفادت السلطات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن لوران باري المسؤول المحلي في مدينة أولوران سانت ماري قوله: إن التحقيقات الأولية أظهرت أن عصابة اللصوص ربطت جذع شجرة إلى مقدمة السيارة التي استخدمت لتحطيم باب من أبواب الكاتدرائية.
وبيّن أن اللصوص تمكنوا من دخول الكاتدرائية بعد تحطيم القضبان المعدنية وسرقوا الكؤوس الفضية وغيرها من الأغراض التي تستخدم في القداديس ومعظمها من الذهب إضافة إلى لوحة تعود إلى القرن السابع عشر ومجموعة من الملابس، لافتاً إلى أن الكنوز كانت محفوظة وراء شباك حديد تم نشر قضبانه.
وأدرجت هذه الكاتدرائية على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في العام 1998 وهي تشتهر بواحد من أقدم معالمها المتبقية وهو بوابة رومانية منحوتة في القرن الثاني عشر وتعرضت لحريق في القرن الثالث عشر ومرة أخرى في القرن الرابع عشر كما نهبت في نهاية القرن السادس عشر.

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