فهد اليوسف: المنافسة مع تشرين تحفزنا للفوز باللقب

قدم فهد اليوسف لاعب حطين مستويات لافتة بمباراة فريقه أمام النواعير وشكلت تحركاته إزعاجاً لدفاعات النواعير إضافة لإسهامه بتموين زملائه بعدد من الكرات التي ترجمت إلى أهداف، اليوسف وفي تصريح لـ«الوطن» قال: إن فريقه كان الأفضل بمباراة النواعير والتي انتهت لمصلحة الحيتان 4/2، وتابع: قدمنا مباراة للذكرى كنا فيها الأفضل طوال المباراة أمام فريق قوي وعنيد قدم مباراة كبيرة، الصراع يشتد على الصدارة بيننا وبين جارنا تشرين ودخل المنافسة كلٌ من الاتحاد والوحدة لتتسع دائرة الصراع على اللقب ما يزيد من بريق وجمالية الدوري، وقلل اليوسف من أن صراع الصدارة مع تشرين يزيد من الضغوط عليهم كلاعبين قائلاً: الصراع على المنافسة موجود منذ انطلاقة الدوري وسيستمر وهذا يعطينا حافزاً لمواصلة المشوار وكمجموعة لاعبين محترفين في حطين نمتلك الخبرة، والصراع لا يشكل علينا أي ضغط ونطمح للأفضل لإسعاد جماهيرنا التي كانت اللاعب رقم واحد في الملعب بدعمها ومساندتها لنا، ونعدها بأننا سنبقى مثابرين ونسير بالطريق الصحيح والمنافسة على اللقب رغم قوة المنافسين.

وعما قدمه بالجولات الأربع قال: أنا لاعب من 11 لاعباً أسعى وزملائي لتقديم الأفضل وفقاً لتعليمات الجهاز الفني الذي يوظف إمكانيات كل لاعب وفق الحاجة بكل مباراة، وإذا كنت متميزاً فهذا يعود إلى اللعب الجماعي ودعم زملائي وتكتيك وحنكة الجهاز الفني، وفي لفتة تدل على رقي أخلاقه بارك اليوسف للجار تشرين وجمهوره الفوز على الجيش، وختم اليوسف بتوجيه التحية لجماهير حطين والقول: إن القادم أفضل.

يذكر أن عقد اليوسف مع حطين لمرحلة الذهاب فقط وتطالب جماهير حطين إدارة ناديها بضرورة تمديد عقده وعدم التفريط باليوسف البالغ من العمر 32 سنة والذي يقدم مستويات متميزة جعلت الكثير تطالب بعودته للمنتخب الوطني والذي سبق له اللعب معه بعد تألقه مع فريقه الأم الجهاد واحترافه مع ذات رأس والجزيرة والوحدات بالأردن والسيلية القطري.