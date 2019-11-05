تخبط في كرة الساحل

ما زالت تداعيات تعادل الساحل مع الكرامة في دوري المحترفين تصيب النادي حيث علمنا من مصادرنا ومن صفحات التواصل الاجتماعي بأن المدرب عساف خليفة يستعد لتقديم استقالته بعد مباراة الجيش والتي ستقام الجمعة في دمشق ولقد تواصلنا معه من أجل أخذ رأيه بمباراة الكرامة وما تحضيرات الفريق لمباراة الجيش إلا أنه رفض الرد علينا وعلى الطرف الآخر ستشهد مباراة الجيش غياب لاعب الوسط أسعد الخضر بسبب الإصابة التي جعلته يطلب التبديل أمام الكرامة عند الدقيقة 34 وحاولت الإدارة عبر رئيس النادي رفع الحالة المعنوية للفريق بعد المباراة المذكورة وتهدئة الجمهور الغاضب الذي ألقى اللوم على المدرب وخياراته الفنية وضعف الحالة البدنية، وقد شاهدنا هذا الأمر آخر ربع ساعة إلى حين سيطر الكرامة وسجل هدف التعادل.