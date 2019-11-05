من عبق السباحة السورية … جلال زيدان رمز من رموز السباحة السورية

من أوائل الرياضيين الذي جمع البطولة إلى جانب النفحة الإنسانية، إذ بعد حصوله على جائزة مالية في إحدى البطولات بادر باندفاع إلى التبرع بها لصالح مستشفى شلل الأطفال في المدينة التي يسكنها أغلبية من الجالية العربية بالأرجنتين، كان يسعى ويتطلع دائماً بجدية نحو البطولة ويحث الخطا باندفاع وحماس لتحقيق ما يصبو إليه من تميز وتألق في السباقات الطويلة والقصيرة.

وتفوق في المسافات البعيدة التي تجاوزت 60 كم، وكان يتمتع هذا البطل بالشخصية الواثقة والقوية.

يتابع ويهتم بالبطولات، ولا يتردد أو يتقاعس في تحضير وتجهيز جميع المعدات الضرورية وكل ما يلزم لنجاحها، تجده يتدفق نشاطاً وحيوية قبل كل سباق، ولا يهدأ له بال حتى يكتمل التحضير، كما أنه حريص كل الحرص على السباحين الواعدين ولا يبخل بالمساعدة والتوجيه الفني، وتقديم النصائح المستمرة، ويؤكد ويصر على تنفيذها والأخذ بها ويتابعها حتى يطمئن بأن ما يطلبه من السباح قد أخذ الأبعاد المرجوة منها.

يتقبل كل مهمة يكلف بها مهما كان حجمها ولا يتردد بقبولها، وينجزها بكفاءة عالية وهناك العديد من أبطال هذه العائلة العريقة الذين تفوقوا بالبطولات المختلفة ومارسوا التدريب وأجادوا في هذا المجال، نذكر منهم البطل كمال زيدان الذي حاز ألقاباً وبطولات ترك بصمة فيها، ولاعب المنتخب الوطني صلاح زيدان الذي أحرز نتائج مشرفة في الاستحقاقات التي شارك بها عربياً ودولياً وتميز في سباحة الفراشة، كما لمع نجم البطل أدهم زيدان الذي كان يحظى بالرعاية والاهتمام، حيث أشرف على تدريبه البطل جلال زيدان حتى رافقه في البطولات والمعسكرات وكان من السباحين السوريين الذين ذاع صيتهم وما زال اسمه يتردد في ذاكرة السباحة السورية.

هذه هي الطبيعة التي يتجلى بها البطل جلال زيدان الذي يعتبر رمزاً من رموز السباحة السورية الشامخة.

أهم وأبرز الإنجازات

1961 سباق 1500 م حرة ضمن فعاليات الدورة الرياضية العربية الخامسة.

1963 المركز الأول في سباق 1500 م حرة بزمن 19.51 د خلال بطولة الجمهورية للسباحة والغطس التي أقيمت في المسبح البلدي بحلب.

1969 أحرز المركز الثاني في سباق كابري نابولي بزمن قدره 11.11.48 سا.

1963 سجل رقماً سورياً في سباق 1500 م حرة في التجارب التي جرت في المسبح البلدي بحلب بزمن قدره 19.23.04 د.

1963 ذهبية سباق الإسكندرية لمسافة 40 كم هواة.

1965 شارك في أربعة سباقات، حصل على المركز الأول في سباق 66 كم وفي سباق السرعة أحرز المركز الثاني ونال جائزة مالية وسارع للتبرع بها إلى مستشفى شلل الأطفال في المدينة التي يسكنها الأغلبية من الجالية العربية وفي سباق 88 كم حصل على المركز الرابع وفي سباق 33 كم حصل على المركز الثالث وجميع السباقات جرت في الأرجنتين.

1969 أحرز مع البطل مروان صالح المركز الأول والثاني في سباق كابري نابولي.

1965 أحرز المركز الثاني في سباق كندا للمسافات الطويلة.

1965 في الدورة الإفريقية الآسيوية في جاكرتا أحرز المركز الرابع في سباقي 400 م و1500 م حرة.

ونذكر أيضاً من الأبطال حسين زيدان وخالد وتغريد ومي زيدان، وناصر وأماني وهنادي وخليل وأحمد زيدان.

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