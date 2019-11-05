الجولة الرابعة من الشامبيونزليغ

تستكمل اليوم مباريات المرحلة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا فتقام مباريات المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

ففي المجموعة الأولى يستقبل ريـال مدريد الإسباني زعيم المسابقة التاريخي غلطة سراي التركي على خلفية فوز الملكي 1/صفر ذهاباً، وسبق لغلطة سراي الخسارة في الزيارات الثلاث التي قام بها إلى مدريد، ويستقبل سان جيرمان الفرنسي ضيفه بروج البلجيكي على وقع الفوز 5/صفر ذهاباً وتجديد الفوز يعني ضمان التأهل، والصدارة للباريسي بتسع نقاط مقابل أربع للريـال ونقطتين لبروج ونقطة لغلطة سراي.

في المجموعة الثانية يتقابل بايرن ميونيخ الألماني مع أولمبياكوس اليوناني والذهاب 3/2 ولغة التاريخ تميل إلى البافاري بخمسة انتصارات في المواجهات الخمس المباشرة ومعلوم أن البايرن خسر أمام فرانكفورت في الدوري 1/5 فأقال مدربه كوفاتش، ويلتقي النجم الأحمر الصربي مع توتنهام الإنكليزي الفائز ذهاباً 5/صفر، والصدارة للبايرن بتسع نقاط مقابل أربع لتوتنهام وثلاث للنجم الأحمر ونقطة لأولمبياكوس.

في المجموعة الثالثة يلتقي أتلانتا الإيطالي مع مان سيتي الإنكليزي الفائز ذهاباً 5/1، كما يلتقي دينامو زغرب الكرواتي مع شاختار الأوكراني والذهاب 2/2، والصدارة للسيتي بتسع نقاط مقابل أربع لدينامو زغرب وشاختار ولا شيء للنادي الإيطالي.

في المجموعة الرابعة يتبارى ليفركوزن الألماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني والذهاب 1/صفر لأتلتيكو كما يتبارى لوكوموتيف موسكو الروسي مع يوفنتوس الإيطالي والذهاب 2/1 للسيدة العجوز، والصدارة مشتركة بين اليوفي وأتلتيكو مدريد بسبع نقاط مقابل ثلاث للنادي الروسي ولا شيء لليفركوزن.

جميع المباريات تنطلق بتمام العاشرة ما عدا مباراتي البايرن مع أولمبياكوس ولوكوموتيف مع يوفنتوس اللتين تنطلقان بداية من السابعة وخمس وخمسين دقيقة.