شباب السلة يتحضرون لغرب آسيا بثلاثة وعشرين لاعباً

يعمل اتحاد السلة على تحضير منتخباته الوطنية على أسس جديدة، ويأمل بأن يوفق في زجها بجميع البطولات والمشاركات العربية والقارية، خاصة بعد قرار الاتحاد العربي بعودة السلة السورية لبطولاته واستحقاقاته، ويتطلع الاتحاد إلى بناء منتخب يقينا شر الانتكاسات والنكبات، فالمنتخب الأول بدأ تحضيراته عبر ثلاثة تجمعات، وهاهو منتخب تحت سن 17سنة سيقلع بعد أيام قليلة تحضيراً للمشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات والتي ستقام في إيران خلال الفترة 2-8 كانون الأول القادم، ويضم هذا المنتخب عناصر جيدة وفاعلة ومواهب وخامات متميزة، وتتجه نية الاتحاد إلى اعتباره اللبنة الأساسية لبناء منتخب للمستقبل.

دعوة

حدد اتحاد كرة السلة بعد التعاون والتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب يوم السابع من شهر تشرين الثاني الجاري (غداً) موعداً لانطلاقة تحضيرات المنتخب في صالة الفيحاء، وقد وجه اتحاد كرة السلة الدعوة إلى ثلاثة وعشرين لاعباً للالتحاق بالمعسكر، واللاعبون هم: محمود خان طوماني- أغيد الخاني- عدي حمد– أحمد محمود– سعيد الحكيم– جورج قريط– جمال الدين شرتوح– فيليب الدخيل– إلياس عازرية– جورج دولماية– محمد نور كوسا- بهاء نجار– بيدروس معصرجيان– أوهانيس كلزي– بيدروس صرافيان– ميناس طاشجيان– عمر مكناس– سامي خشفة– عبد العزيز دبدوب– مجد الشامي– ليث الحو– محمد عجاج– باسل دعاس.

تجديد الثقة

جدد اتحاد السلة الثقة بالكادر الفني للمنتخب الذي قاده قبل أشهر قليلة في تصفيات غرب آسيا، حيث أبقى على المدرب إياد عبد الحي على رأس الجهاز الفني، ويساعده المدربان ضياء قطان، وفواز مريش.