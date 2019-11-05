حول تهديد عضو اتحاد الحرفيين في طرطوس …. السماكة غير مطابقة لشروط العقد وتم البدء بإعادة تعبيد الطريق مرة أخرى

إشارة إلى ما تم نشره في جريدتكم الموقرة بعددها رقم 3237 تاريخ 25/9/2019 حول موضوع تعرض عضو المكتب التنفيذي باتحاد الحرفيين بطرطوس للتهديد لإشارته إلى وجود خلل في تزفيت بعض شوارع المنطقة الصناعية بطرطوس.

نفيدكم أنه بتاريخ 19/9/2019 حضرت لجنة مختصة برئاسة المهندس رئيس لجنة الإشراف المكلف من بلدية طرطوس والمهندس المسؤول عن التنفيذ ومهندس من المكتب الاستشاري الهندسي التابع للمهندس م. معز إسماعيل- والمهندس وائل إسماعيل برفقة اللجنة مع جهاز لسحب الجزرات وفق الأصول المتبعة وبحضور عضو المكتب التنفيذي المكلف المتابعة من اتحاد الحرفيين وعدد من الحرفيين والصناعيين تم سحب عشر جزرات وفق الأصول ليتبين وفق التقرير الميداني بعد قياس الجزرات بأن أغلبها غير مطابق للسماكة المنصوص عنها في شروط العقد وعلى إثرها أعلن رئيس لجنة الإشراف أنه سيتم تعبيد الطريق مرة أخرى بما يتناسب مع السماكة أصولاً.

بتاريخ 24/9/2019 تم إبلاغنا من رئيس لجنة الإشراف بأنه بإمكاننا الحضور إلى الطريق المذكور لأنه سيعاد تعبيده أصولاً، توجهنا إلى المكان وبالفعل تم البدء بالعمل على تعبيد الطريق مرة أخرى وفق المواصفات العقدية كما أكد لنا رئيس لجنة الإشراف.

وعما ورد من تهديد نفيدكم بأنه بعد ذلك حضر رئيس لجنة الإشراف من بلدية طرطوس إلى مقر اتحاد الحرفيين بطرطوس، وقد برر سوء الفهم بينه وبين عضو المكتب التنفيذي المختص بأنه لم يكن يعلم صفته كعضو مكتب تنفيذي، ومكلف من قبل اتحاد الحرفيين بالإشراف على المناطق الصناعية أصولاً، مع شكره للمتابعة من قبلنا وعن استعداده للتعاون بما يلبي الحاجة للشأن العام.

وبما أننا نعمل وفق نظام مؤسساتي ولا غاية لنا مع أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر وهمنا الوحيد هو سير العمل بجميع المجالات وفق الأصول المتبعة بما تنص عنه البنود الخاصة بأي عمل ينجز وغايتنا تقديم أفضل الخدمات للشريحة التي نمثلها اعتبرنا بأن مهمتنا أنجزت وانتهى الأمر هنا.

ولم نتدخل بعد ذلك بأي من الطرقات الأخرى وكل ما تم تنفيذه بعد ذلك تم تحت إشراف الجهات المعنية أصولاً.

رئيس الاتحاد

عبد الكريم عبود