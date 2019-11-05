حول تهديد عضو اتحاد الحرفيين في طرطوس … المجبول الإسفلتي في المنطقة الصناعية يحقق المطلوب

إشارة إلى ما تم نشره بصحيفتكم الموقرة بعددها رقم 3237 تاريخ 25/9/2019 حول موضوع عضو اتحاد الحرفيين يتعرض للتهديد لإشارته إلى وجود خلل في تزفيت المنطقة الصناعية فإننا نبين ما يلي:

إن الأعمال التي تمت في المنطقة الصناعية هي جزء من أعمال العقد رقم 79 لعام 2019 والمتضمن إكساء وترميم زفتي في شوارع متفرقة من مدينة طرطوس والمنطقة الصناعية وتقدر كمية هذه الأعمال بحوالي 13000م2 من مجموع كميات العقد والبالغة 65300م2 وقد أعطي أمر المباشرة بتاريخ 2/9/2019 ومدة التنفيذ 120 يوماً كما هو وارد في العقد.

تم أخذ عينات من المجبول الإسفلتي وإرسالها إلى أكثر من مخبر معتمد وقد بينت النتائج مطابقة المجبول الإسفلتي للمواصفات الفنية المطلوبة (مرفق صورة عن هذه النتائج) كما تم أخذ جزرات من المجبول الإسفلتي المضغوط للتحقق من السماكات (مرفق صورة عن هذه النتائج).

وتبين أنها تحقق المطلوب سماكة وسطية 6سم مع العلم بأنه حتى تاريخه لم يتم استلام الأعمال المنجزة وسوف يتم لاحقاً تشكيل لجان استلام مؤقت وهناك فترة ضمان مدتها عام كامل من تاريخ الاستلام المؤقت وفي حال ظهور أي خلل أو عيب في أعمال المشروع يمكن معالجتها خلال هذه الفترة.

أثناء العمل في المنطقة الصناعية بشارع المناشر ونتيجة الضرر الكبير لهذا الشارع بسبب الحمولات الكبيرة للشاحنات والمعدات الهندسية في تلك المنطقة حيث كانت طبقات التأسيس قد تعرضت للتخريب في معظمها ولم يتم تنفيذ مشاريع إكساء زفتي أو صيانة منذ زمن طويل فقد تم تنفيذ طبقة تأسيس تلتها طبقة إكساء زفتي.

أما فيما يخص توجيه تهديد لعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين فهو منفي نفياً قاطعاً وهو لم يذكر تعرضه للتهديد في منشوراته على صفحات التواصل الاجتماعي وإن ما حصل في هذا الإطار يمكن وضعه بخانة الحدث الشخصي وليس في إطار الحدث العام، علماً أنه لا توجد معرفة مسبقة بشخصه الكريم ولا بصفته الرسمية من جهاز الإشراف.

وهنا نؤكد على استعدادنا التام للتعاون مع جميع الجهات العامة بما يسهم في رفع مستوى العمل والنهوض بالواقع الخدمي نحو الأفضل ونحن نؤكد على استعدادنا الدائم لتلقي أي ملاحظة ليتم دراستها واستدراك ومعالجة ما قد يظهر من عيوب ومشاكل بالصورة والشكل الأمثل.

شاكرين تعاونكم

رئيس مجلس مدينة طرطوس

القاضي محمد خالد زين