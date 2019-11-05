توقع 10 آلاف متقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا بجامعة دمشق خلال 10 أيام

كشف نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية عصام خوري لـ«الوطن» أن عدد الطلاب الذين تقدموا بطلباتهم لمفاضلة الدراسات العليا بما يشمل الماجستيرات الأكاديمية والتأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي وصل إلى 2200 طالب وطالبة حتى يوم أمس وذلك للتقدم إلى كل الماجستيرات المحددة بموجب إعلان المفاضلة الذي صدر مؤخراً، علماً أن التسجيل بدأ الأحد الماضي ويستمر 10 أيام لإتاحة الفرصة للجميع بالتقدم إلى المفاضلة.

وتوقع نائب رئيس الجامعة أن يصل عدد المتقدمين إلى 10 آلاف طالب وطالبة حتى نهاية الأسبوع القادم، مبينا أنه من المقرر قبول نحو 5 آلاف طالب بمختلف المفاضلات، مع متابعة تدقيق البيانات بشكل يومي ورصد عملية التسجيل لحين إصدار النتائج.

وأشار خوري إلى أن جامعة دمشق اتخذت جميع التجهيزات وأمنت المستلزمات بما فيها 7 مراكز للتسجيل ضمن عدد من كليات جامعة دمشق.

وأشار إلى أن المفاضلة هذه السنة تسير بشكل مرن ومنظم، مع تخصيص مراكز خاصة بطلاب جامعة دمشق، إضافة إلى مراكز خاصة بطلاب المحافظات الراغبين في التقدم إلى المفاضلة، ناهيك عن وضع مراكز خاصة لطلاب التعليم الخاص والافتراضية ومختلف أنماط التعليم، مع تأمين الكادر الكافي ضمن المراكز.

ونوه نائب رئيس جامعة دمشق بتبسيط إجراءات جميع الطلاب وتسهيل عملية التسجيل لمنع حدوث أي ازدحامات، لافتا إلى إجراء جولة ميدانية للاطلاع على سير عملية التسجيل، علماً أن الماجستيرات الأكاديمية تتطلب وثيقة اجتياز امتحان اللغة للقيد على الدراسات العليا، مقارنة مع ماجستيرات التأهيل والتخصص التي يتطلب بعضها إجراء امتحان معياري يضاف إلى معدل الطالب المتقدم إلى المفاضلة، وخاصة أن بعض الكليات كالحقوق ألغت الامتحان المعياري لديها ليصار إلى التفاضل على المعدل، مؤكدا أنه تم تحديد امتحان استثنائي للقيد في درجة اللغة الثلاثاء القادم.