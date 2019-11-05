عربي ودولي

أمير قطر يقدم خريطة من 4 نقاط للحوار مع دول الخليج

| روسيا اليوم

الأربعاء, 06-11-2019

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، خلال افتتاح دورة الانعقاد الثامنة والأربعين لمجلس الشورى القطري، إن تطورات المنطقة تدعونا إلى اللجوء للحوار لحل المشاكل.
وأضاف أمير قطر قائلاً: «إن الحصار الجائر يستمر بممارساته غير المشروعة رغم تهاوي كل الادعاءات التي صيغت لتبريره»، مشدداً على أن «الحصار عزز صمود القطريين الذين تخطوا آثاره السلبية».
وتابع إنه «منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة هي الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، وأضاف: «تطورات متسارعة حدثت في المنطقة تدعونا إلى اللجوء إلى الحوار لحل المشاكل».
وأكد تميم أن «قطر تمكنت من احتواء معظم آثار الحصار السلبية بفضل نهجها الهادئ والحازم في إدارة الأزمة وكشف كل الحقائق المتعلقة بها للعالم أجمع وتمسكنا باستقلالية قرارنا السياسي».
وشدد على أن «قطر أوفت بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب ووقف تمويله، وقد شهد العالم بذلك».
من جهة أخرى، أكد أمير قطر دعمه لحكومة الوفاق الوطني الليبية «مقرها طرابلس»، معتبراً أن تدخل بعض الدول هو الذي يعرقل جهود تسوية الأزمة الليبية.
وفي الشأن اليمني، دعا الشيخ تميم إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ومساعدة اليمنيين، من دون تدخلات خارجية، مطالباً القوى الفاعلة في المجتمع الدولي بالعمل على توفير الظروف المناسبة لاستئناف الحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

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