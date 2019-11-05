عربي ودولي

دعوات مغربية لمقاطعة منتدى شبابي يشارك به الاحتلال

| الميادين- وكالات

الأربعاء, 06-11-2019

دعت الحملة المغربية لمقاطعة إسرائيل «BDS المغرب» الشباب المغاربة لمقاطعة الدورة الخامسة لمنتدى القادة الشباب.
وحسب الحملة فإن المنتدى الذي سيعقد في مدينة الصويرة بالمغرب من 15 إلى 17 تشرين الثاني الجاري، ستشارك به «إسرائيل» ما يشكّل تطبيعاً واضحاً معها.
وقالت الحملة «ستكون هذه المرة الخامسة التي يعقد فيها المنتدى في مدينة الصويرة، برعاية السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي بالمغرب، غير أنها المرة الأولى التي تدعو فيها سفارة فرنسا إلى إشراك إسرائيل في هذا المنتدى وجاء ذلك في نّداء أطلقته سفارة فرنسا في تل أبيب بقصد تشجيع الإسرائيليين من الناطقين بالفرنسية للتسجيل والانضمام».
وأضافت «BDC المغرب» إن «السفارة الفرنسية بهذه الدعوة، تمنح نفسها الحق رغم أنها ضيفة على المغرب، بأن تدعو إلى الأراضي المغربية شباب إسرائيليين في سن الخدمة العسكرية ضمن جيش احتلال يمارس يومياً جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني».

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