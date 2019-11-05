برجك اليوم – الأربعاء 06 تشرين الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان لو حصل تغيرٌ حقيقي في طبعك فأصبحت أكثر هدوءاً وأقل حديثاً لأصبحت فعالاً أكثر، فقد تفقد الرغبة في الكلام وتبدأ بالتطلع إلى الهاتف وهو يرن دون أن تفكر بالرد.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار الكثير من اللقاءات بينك وبين العائلة أو مع أصدقاء أنت فقدتهم فكثف الجهود في الضروري، وقد تتعرف على أصدقاء جدد أو تسترجع علاقات في سفر وفرصة مهمة للقاءات استثنائية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تكون اليوم عصبياً أو متوتراً في حواراتك وتعاملك مع الآخرين فلا تنفعل من أمور صغيرة، لأن حدسك ممتاز وقلبك سيدلك على الصواب فحاول أن تتبعه وقلل كلامك العفوي.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز إذا أطلقت طاقة إيجابية فستجذب مزيداً من الطاقة الإيجابية فتسعد مع من يريدون لك الخير حقاً، وهذا الذي يجعل الحياة أبهج وأجمل وهو يوم جميل للحب والتأثير في من حولك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب الدنيا أخذ وعطاء وكما تمنح لغيرك مساعدات تتلقاها حتى لو لم تطلبها، وهذا الشهر للتعارف المميز وأشخاص يدعمون بأقوالهم أمورك وقادرون على مساعدتك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول يوم قد يجعلك منفعلاً ما يجعلني أنبهك من أذى قد تتعرض له ممن حولك بسبب صراحتك، فاليوم للعناد في التواصل والحساسيات وتضخيمك لأشياء صغيرة لذلك أنصحك بالهدوء.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول الفلك يدعوك لتذكر ما نسيته فقد يسبب لك النسيان إرباك بسيط فانتبه لعملك، وقد يتراكم عملك لدرجة يضايقك إنجازه أو تفاوض على أمر يخصك تريد تحقيقه.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تختصر المسافات وتصل إلى اتفاقات بعين ترصد كل الفرص المتطايرة حولك، لأنك تتزود بالحكمة وبرؤية واضحة مستقبلية تخص أهدافك وعلاقاتك ومعفى من كل عصبية أو رد فعل عفوي.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول لا تفتش عن الكمال ولا تنتقد من لا يعنيك أمره فأنت صعب الإرضاء أحياناً، وانتبه على الأمور الصحية وخاصة في أي شيء تجميلي تريد تحسينه فأنت مستاء.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الأمور العائلية والمالية في أفضل حالاتها ولذلك كن سعيداً وشاهد الجانب الإيجابي، وادخل عمق الأشياء وكثف جهودك في العمل فالأمور مبشرة واتصالاتك سهلة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تجري تغيرات عميقة سواءً في تحصيل حقوقك أم في مساعدات تمنحها لمن حولك، ولكن قد تتأجل مستحقات أو مكاسب مالية فحاول أن ترتب أمورك المالية بشكل جيد.