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«واشنطن بوست»: التظاهرات في لبنان والعراق حققت ما عجز عنه ترامب في إيران

| وكالات

الأربعاء, 06-11-2019

اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بأن التظاهرات في العراق ولبنان من شأنها أن تحقق ما عجزت عنه الإدارة الأميركية، من خلال سياسة الضغط الأقصى على إيران.
ويشهد لبنان والعراق تظاهرات تنادي بتحسين الوضع الاقتصادي وتندد بتفشي الفساد، وسط تحليلات بوجود أياد خفية تديرها من الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من كل الخطوات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب للضغط على إيران، من خلال العقوبات والانسحاب من الاتفاق النووي، فإنه لم يتمكن من تحقيق أي نتائج بل على العكس عزز حالة المواجهة داخل إيران.
ولفتت الصحيفة إلى أن التظاهرات المستمرة في لبنان والعراق كفيلة بتقويض نفوذ إيران، وهو ما لم يتمكن ترامب من فعله، وفق تعبيرها.

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