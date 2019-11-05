سورية

حزب الشعب الجمهوري التركي: الغرب استخدم أردوغان أداة لتنفيذ مخططاته في سورية

| وكالات

الأربعاء, 06-11-2019

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو أن الغرب يستخدم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أداة في تنفيذ مخططاته الاستعمارية في سورية والمنطقة.
وقال كيليتشدار أوغلو خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم: إن أردوغان ارتكب أخطاء إستراتيجية فادحة في سورية فهو لم يفهم أهميتها إقليميا ودوليا حيث فتح حدود بلاده على مصراعيها لإدخال التنظيمات الإرهابية والأسلحة إليها.
وبحسب وكالة «سانا» الرسمية فإن كيليتشدار أوغلو أكد أن أردوغان لم يعمل على محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية، مشيراً إلى سياسة النفاق التي يتبعها فهو يتحدث باستمرار عن وحدة سورية ولكن كل ما فعله ويفعله يخالف ذلك.
وأضاف كيليتشدار أوغلو أن أردوغان انتهج سياسات استبدادية فردية مشيراً إلى أنه قضى على الديمقراطية في تركيا ويخاف من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أهانه شخصياً وهدده في رسالته ولكنه لم يرد عليه خشية الكشف عن أسرار ثروته الشخصية.
وكان كيليتشدار أوغلو أكد في تصريحات للصحفيين في أنقرة أول أمس أن سياسات أردوغان تجاه سورية والشرق الأوسط عموماً أفلست لأنه لم ينتهج سياسات وطنية بل كان دائماً في خدمة واشنطن في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير.

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