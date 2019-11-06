سورية

حظر الكيميائي تتحرك في مجلس الأمن و«الفرنسية» تفبرك ادعاءات على دمشق!

| وكالات

الخميس, 07-11-2019

بعد سنوات على إعلان دمشق تخلصها منها بالكامل، وفي موقف غير مبرر، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها ما زالت تنتظر ردوداً على أسئلة بشأن ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
وذكرت وكالة «أ ف ب» أمس أن المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس أعلن لصحفيين أول من أمس الثلاثاء أن هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ما زالت تنتظر ردودا على أسئلة بشأن ترسانة سورية من الأسلحة الكيميائية.
وقال أرياس في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بمشاركة سورية: «ما زالت هناك أسئلة عالقة لتوضيح النقص في التصريحات الأولية لسورية بشأن ترسانتها الكيميائية».
وأضاف: إن «سؤالين رئيسيين يتطلبان التزاماً حازماً ومتواصلاً من الأسرة الدولية في سورية، للتحقق من أن سورية أعلنت عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية بالكامل وللتحقيق في الادعاءات باللجوء إلى الكيميائي سلاحاً في سورية»، وقال: إنه «يعود إلى سورية أمر احترام التزاماتها الدولية بالكامل»!
ولطالما نفت دمشق وموسكو مراراً استخدام الأسلحة الكيميائية من قوات الجيش العربي السوري في حربها على الإرهاب، على حين أكدت أن المجموعات الإرهابية هي من قامت باستخدام أسلحة كيميائية لاتهام قوات الجيش، وعادة ما ينفذ هذه التمثيليات إرهابيو ما تسمى «منظمة الخوذ البيضاء».
وتحدث أرياس عن فريق في المنظمة مكلّف بتحديد المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سورية، وقال: إنه «ينتظر تقريراً أول في الأشهر المقبلة».
من جانبه، زعم دبلوماسي غربي أن هناك احتمالاً كبيراً أن تحاول سورية استخدام أسلحة كيميائية في إدلب (شمال غرب) التي ما زالت خارجة عن سلطة دمشق، حسب الوكالة، التي نقلت أيضاً عن دبلوماسي آخر، طلب عدم كشف هويته، ادعاءه أن اليوم الذي تطلق فيه قوات الجيش العربي السوري حملة إدلب (لطرد التنظيمات الإرهابية منها)، يمكن أن تستخدم أسلحة كيميائية لترهيبها، معتبراً أن «الأمر مجدٍ ويتم بسرعة، نرى مدنيين يغادرون المنطقة ونرى مجموعات مسلحة تفاوض حول استسلامات».
كما نقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي ثالث تأكيده أن روسيا أدانت من جديد خلال الاجتماع عمل المنظمة في سورية، معتبراً أنه منحاز.
ويأتي إعلان أرياس وتقرير وكالة الأنباء الفرنسية المنسوب لدبلوماسيين لم تذكر أسماءهم في توقيت مشبوه، وبعد سنوات من تخلص سورية من ترسانة أسلحتها الكيميائية، حيث أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في شهر حزيران من العام 2015 أنه تم التخلص من كامل نفايات الأسلحة الكيميائية السورية التي دمرت.
وفي شهر أيلول عام 2018 أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحكومة السورية دمرت كامل ترسانة الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أنه يوجد لدى الإرهابيين مواد سامة قتالية.

مقالات ذات صلة

الخميس, 07-11-2019

عباس: بوصلتنا الشعب السوري.. السيد: لن يحققوا أية أجندات هزمت على الأرض.. طاووز: نعرف مصلحة بلدنا ومستقبل أجياله … اللجنة الدستورية المصغرة تواصل أعمالها والوفد الوطني يرسخ بالنقاش ثوابته الوطنية

الخميس, 07-11-2019

كريدي: بعض أعضاء وفد المعارضات وتابعيهم بـ«المدني» توافقوا مع طروحات الوفد الوطني حول الإرهاب … الزيبق: لننتظر ونرى ما سيخرج من خلف الكواليس من الطرف الآخر

الخميس, 07-11-2019

واشنطن تتحرك لرفع قواتها إلى 800 عنصر وسيناتور أميركي: قرار متهور وغير قانوني … موسكو: مخططات الولايات المتحدة لنهب النفط السوري تشبه أعمال هتلر

الخميس, 07-11-2019

«منظمة شنغهاي» أعلنت أن التنظيم يتحول إلى شبكة إرهابية عالمية … مسؤول إيراني: أميركا بصدد صناعة «داعش» جديد في المنطقة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock