برجك اليوم – الخميس 07 تشرين الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تعود على التأني قبل الوثوق في الآخرين فقد تظلم في بعض المواقف وكلام غيردقيق يصل عن لسانك، وقد تفكر بالانعزال أو الانسحاب تجنباً للشجار أو للرد على استفسارات الشريك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار العلاقات العامة مع المحيط والتعارف واللقاءات أساس هذا اليوم الجيد، وقد أقول لك مبارك بسبب تغيرات جذرية في محيطك العائلي أو الشخصي ولو بقرارات اجتماعية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران ردات فعلك سبب كل مشاكلك التي تعافيها، أنصحك بتحكيم عقلك هذه الأيام، فالنقد واللوم الذي يوجه لك ليس صحيحا يأتيك من شخص تحبه فاشرح أفكارك بوضوح.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز كوكب المهنة في مكان يمنحك الحظوظ والإرادة والقدرة للحصول على تضامن المحيط مع أوضاعك العملية ما يؤهلك لتحسين عملك ولشرح وجهة نظرك والتأثير في من تحب.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب إشراقك الشخصي والمهني واضح للعيان بل تسمع الكثير من المدح وحولك المساعدات والتأييد وأيادٍ تمتد لمعونتك تسير بعملك نحو الطريق الأمثل والأفضل.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت تميل إلى فرض آرائك والتحكم بشريكك العاطفي وتحاول إملاء الآراء على من حولك وقد تكون غيوراً أكثر من اللازم أو عصبياً وكأنك غير راضٍ عن كل ما يحصل.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد تأتي إليك فرصة تطرق باب بيتك ولكن تجتاحك أفكار سلبية فحدد هدفك واهدأ، فقد تشعر أنك متأخر أو أنك تحاول اليوم بالقيام بشيء جديد لتعوض عن الذي فاتك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تتصرف بهدوء تعالج مشاكلك بهدوء متحصناً بمحبة الآخرين وخاصة رؤساءك في العمل، وأخبار جيدة وتشجيع على الاستمرار والتقدم والحياة العاطفية ملؤها الحماس والإثارة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت مرهف الحس في العمق رغم أنك لا تعترف بهذا الواقع فابذل جهوداً لتتغلب على إحباطك أحياناً وأنا أنصحك ألا تسمح للكآبة أن تنتابك ولا للحواجز أن تعرقل مسيرتك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اشرح مشاعرك لمن تثق به وأحط نفسك بأشخاص إيجابيين واقترب من أفراد العائلة أو ممن تحب، فأمورك جيدة ولكنها ستحتاج لاهتمامك وهدوئك لأنك عصبي أحياناً وتحب أن تفرض أوامرك وتنفذ في كل الأحوال.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت لا تريد المال كهدف بل ترى المال نتيجة للنجاح وهذا ما ستحصل عليه اليوم، فكن متيقظاً ولا تصرف مالك على الرفاهية بل انتبه للضروريات والأولويات.