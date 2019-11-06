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صقر: عرض لإقامة معمل عصائر جديد … موسم «الذهب البرتقالي» مبشر

| اللاذقية – عبير سمير محمود

الخميس, 07-11-2019

أكد مدير الزراعة في اللاذقية منذر خيربك أن العمل متواصل لدعم موسم الحمضيات من النواحي كافة، مبيناً أنه تم تسويق أكثر من 33 ألف طن إلى الأسواق المحلية والخارجية.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر خير بك أن محصول الحمضيات من المحاصيل الإستراتيجية في سورية، مشيراً إلى تحسن الأسعار بشكل ملحوظ عن الأعوام السابقة، ومنها بحسب الأصناف ما يتراوح بين 60 إلى 275 ليرة.
وقال رئيس فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر: موسم الحمضيات مبشّر مع انطلاق عمليات التسويق الداخلي والخارجي، لافتاً إلى أن الموسم الحالي يختلف عن المواسم الماضية بنسب مضاعفة.
وأضاف: عددٌ كبيرٌ من التجار و«الضمّانة» توجهوا لفلاحين كثر بغرض ضمان بساتينهم ما يشير بشكل فعلي إلى وجود سوق لتصريف المحصول على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن الاعتماد الكبير على السوق العراقي الذي يستورد معظم الأصناف المنتجة في بلدنا، وأكد صقر أن الكميات المتوقعة لإنتاج الموسم الحالي نحو 750 ألف طن.

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