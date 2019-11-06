على الورق «محروقات» تستهدف 1.25 مليون عائلة هذا الشهر … 5 ملايين ليتر مازوت يومياً للتدفئة!

تجهد وزارة النفط في البحث في أسباب عدم قدرتها على إيصال مازوت التدفئة للمستهلك على الرغم من تأكيداتها أن ذكاء البطاقة سيحل المشكلة التي واجهتها في الأعوام السابقة لتخرج علينا بحجة جديدة تقول: المشكلة لا تعود للشح في توافر المادة وإنما لتسجيل المستهلكين مبكراً طلباً لها.

ووفقاً لكتاب النفط فإنها ستوصل مادة مازوت التدفئة إلى نحو 1.25 مليون عائلة خلال هذا الشهر بمعدل 41729 عائلة يومياً، في حين تجاوزت الكميات المخصصة للمحافظات 256 مليون لتر منها نحو 148 مليون لتر للتدفئة أي بمعدل نحو 5 ملايين لتر يومياً.

وفي ريف دمشق وصل تعداد بطاقاتها الذكيـة إلى 500 ألف وإجمالي ما تم تخطيط توزيعه الشهر الماضي 400 ألف لتر يومياً لمازوت التدفئة أي بمعدل 4 آلاف عائلة يومياً، على حين أن بعض أرقام الأدوار الذكية التي زود بها المستهلكون «الوطن» لمن سجلوا بداية الشهر الماضي ولم تصل مخصصاتهم حتى الآن يتجاوز رقمه الذكي 350 ألفاً.