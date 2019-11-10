ممنوع ارتداء النساء للنظارات

أصبحت النظارات الطبية في أماكن العمل ممنوعة في ​اليابان​ بعد تقارير تفيد بأن بعض الشركات طلبت من الموظفات عدم ارتدائها.

وأفاد عدد من وسائل الإعلام المحلية بأن بعض الشركات حظر ارتداء النظارات للموظفات لعدة أسباب، منها أن البائعات المرتديات النظارات أعطين انطباعاً بارداً للزبائن. وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية التي نشرت الموضوع أن الأمر أثار جدلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليابانية.

وشمل القرار العاملين في شركات الطيران، والعاملات في قطاع مستحضرات التجميل والماكياج.

وذكر البروفيسور نيموتو أن النظارة تتناقض مع مفهوم الأنوثة عند المرأة.