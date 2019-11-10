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ممنوع ارتداء النساء للنظارات

| وكالات

الإثنين, 11-11-2019

أصبحت النظارات الطبية في أماكن العمل ممنوعة في ​اليابان​ بعد تقارير تفيد بأن بعض الشركات طلبت من الموظفات عدم ارتدائها.
وأفاد عدد من وسائل الإعلام المحلية بأن بعض الشركات حظر ارتداء النظارات للموظفات لعدة أسباب، منها أن البائعات المرتديات النظارات أعطين انطباعاً بارداً للزبائن. وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية التي نشرت الموضوع أن الأمر أثار جدلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليابانية.
وشمل القرار العاملين في شركات الطيران، والعاملات في قطاع مستحضرات التجميل والماكياج.
وذكر البروفيسور نيموتو أن النظارة تتناقض مع مفهوم الأنوثة عند المرأة.

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