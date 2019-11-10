الدوري الأوروبي أمس الريدز يحسمها مبكراً

اختتمت أمس مباريات المرحلة الأولى الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بثلاثة لقاءات أسفرت عن النتائج التالية: مان يونايتد * برايتون 3/1، وولفرهامبتون * أستون فيلا 2/1، ليفربول * مان سيتي 3/1، وكانت المرحلة انطلقت الجمعة بفوز واتفورد على نوريتش 2/صفر ويوم السبت سجلت النتائج التالية: تشيلسي * كريستال بالاس 2/صفر، توتنهام * شيفيلد يونايتد 1/1، ساوثهامبتون * إيفرتون 1/2، نيوكاسل * بورنموث 2/1، بيرنلي * ويستهام 3/صفر، ليستر سيتي * الآرسنال 2/صفر.

واختتمت في وقت متأخر أمس مباريات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، فلعب في وقت متأخر خيتافي مع أوساسونا وبيتيس مع إشبيلية، بينما انتهت المباريات المبكرة وفق التالي: مايوركا * فياريـال 3/1، بلباو * ليفانتي 2/1، أتلتيكو مدريد * إسبانيول 3/1، وكانت الجولة بدأت يوم الجمعة بتعادل سوسيداد مع ليغانيس 1/1 ويوم السبت سجلت النتائج التالية: ألافيس * بلد الوليد 3/صفر، فالنسيا * غرناطة 2/صفر، إيبار * ريـال مدريد صفر/4، برشلونة * سلتا فيغو 4/1.

في الدوري الألماني اختتمت أمس مباريات الأسبوع الحادي عشر فلعب متأخراً فرايبورغ مع فرانكفورت بينما انتهت المباراتان المبكرتان وفق التالي: مونشن غلادباخ * بريمن 3/1، فولفسبورغ * ليفركوزن صفر/2، وكانت المباريات بدأت الجمعة بفوز هوفنهايم على مضيفه كولن 2/1 ويوم السبت سجلت النتائج التالية: هيرتا برلين * لايبزيغ 2/4، شالكه * دوسلدورف 3/3، بادربورن * أوغسبورغ صفر/1، ماينز * يونيون برلين 2/3، بايرن ميونيخ * دورتموند 4/صفر.

واختتمت أمس مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي فلعب متأخراً اليوفي مع ميلان وبارما مع روما بينما انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية: كالياري * فيورنتينا 5/2، سامبدوريا * أتلانتا صفر/ صفر، لازيو * ليتشي 4/2، أودينيزي * سبال صفر/ صفر، وكانت المباريات بدأت يوم الجمعة بفوز ساسولو على بولونيا 3/1 ويوم السبت خسر بريشيا أمام تورينو صفر/4 وفاز الإنتر على هيلاس فيرونا 2/1 وتعادل نابولي مع جنوا صفر/ صفر.

واختتمت أمس مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الفرنسي فلعب في وقت متأخر مرسيليا مع ليون على حين انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية: رين * أميان 3/1، نانت * سانت إتيان 2/3، مونبيلييه * تولوز 3/صفر، وكانت الجولة بدأت يوم الجمعة بتعادل نيس مع بوردو 1/1 ويوم السبت سجلت النتائج التالية: بريست * سان جيرمان 1/2، ليل * ميتز صفر/ صفر، ريمس * أنجيه صفر/ صفر، موناكو * ديجون 1/صفر، ستراسبورغ * نيم 4/1.