منتخبنا يغادر برفقة الأولمبي!

أقلعت في التاسعة من صباح يوم أمس بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للرجال عبر مطار دمشق متوجهة إلى دبي تأهباً للقاء المنتخب الصيني في المباراة المنتظرة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأسي العالم وآسيا، والتي ستقام في الرابعة من مساء الخميس القادم وسيكون ملعب راشد بن مكتوم في دبي مسرحاً لها ويقودها طاقم تحكيم كوري جنوبي بقيادة يونغ داي كيم البالغ من العمر 38 سنة وسبق له أن قاد مباراة واحدة في التصفيات المشتركة الحالية التي جمعت الكويت ونيبال وانتهت بفوز الأول بسبعة أهداف نظيفة، لكن اسم الحكم الكوري غاب كلياً عن مباريات بطولة أمم آسيا الأخيرة التي استضافتها الإمارات!

واللافت أن مدرب منتخبنا الوطني فجر إبراهيم انتظر نهاية مباريات الأسبوع الخامس من الدوري لتثبيت دعوة 23 لاعباً للسفر وعلمت «الوطن» من مصادر اتحاد الكرة أن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب تشرين خالد المبيض ليلة الجمعة كشفت عن أوجاع ما زالت موجودة في مكان إصابته ومنعته من مرافقة المنتخب للعب في مباراتي الصين والفلبين وهو الذي كان قد غاب للسبب نفسه عن مباراتي المالديف وغوام الشهر الماضي وكان خيار الكابتن فجر في دعوة اللاعب مازن العيس بديلاً منه، كما وجه الدعوة إلى مارديك ماردكيان!!

وقد لقي منتخبنا الوطني استقبالاً حافلاً من مجموعة كبيرة لمحبي جماهير المنتخب لحظة وصوله أمس إلى الإمارات برفقة منتخبنا الأولمبي الذي سيكون حاضراً في دورة دبي الدولية الأولمبية الثانية التي ستنطلق مبارياتها بعد غد الأربعاء ويفتتحها منتخبنا بلقاء المستضيف الإماراتي.

ونظراً لانشغال المنتخبين الأولمبي والرجال في هذه الاستحقاقات فقد تم ترحيل مباريات الأسبوع السادس من الدوري إلى ما بعد العودة من الإمارات التي سيكون موعدها يوم 20 تشرين الثاني الجاري ووفقاً لتأكيدات مدير المكتب الإعلامي في اتحاد اللعبة الزميل عماد الأميري فإن المباريات السبع من الأسبوع السادس ستلعب جميعها يوم السبت 23 الجاري أي بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة منتخبنا علماً أن مباريات ساخنة جداً ستشهدها تلك الجولة وأهمها مباراة حطين والاتحاد في اللاذقية والوثبة مع الوحدة في حمص والساحل مع تشرين في طرطوس بينما يستضيف الجزيرة الجيش في حلب ويلعب الطليعة مع الفتوة في حماة وجبلة على ملعبه مع النواعير وسيكون الكرامة ضيف الشرطة!!