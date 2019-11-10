الإكثار تنوي إنفاق 2.5 مليار ليرة عام 2020 … منها وحدة تخزين بالتبريد كلفتها مليار ليرة

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لإكثار البذار بسام سليمان إعادة بناء وترميم ما دمرته يد الإرهاب من خلال خطة المؤسسة الاستثمارية بإدراج عدد من المشاريع الحيوية والمهمة التي ساعدت المؤسسة على استعادة دورها الريادي في مجال إنتاج مختلف المحاصيل (قمح- شعير- بقوليات- بطاطا- فطر).

وأضاف سليمان: ولمتابعة تحقيق هذا الهدف تم وضع الخطة الاستثمارية للمؤسسة للعام القادم 2020 حيث بلغت تكلفة المشاريع المدرجة ضمنها مبلغاً يقدر بـ2.5 مليار ليرة سورية وهو الرقم الأعلى منذ تاريخ إحداث المؤسسة.

وأوضح سليمان أن الخطة تضمنت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والحيوية أهمها تأمين 250 بيتاً شبكياً مع جميع ملحقاتها إضافة إلى الشبك المانع لدخول الحشرات الخاص بها بتكلفة 525 مليون ليرة سورية لزوم المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا.

وأشار المدير العام إلى أنه يعتبر أحد أهم المشاريع في المجال الزراعي في القطر كونه يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بذار هذا المحصول المهم ما يساهم في تخفيض الكميات المستوردة من هذه المادة وبالتالي توفير القطع الأجنبي اللازم للاستيراد ومنع دخول الأمراض التي قد تحمل على البذار وتأمين بذار متأقلم مع ظروفنا المحلية.

إضافة إلى إنشاء وحدة لتخزين البذار بالتبريد مع تأمين كل تجهيزاتها وملحقاتها بتكلفة تقدر بـمليار ليرة سورية والتي تأتي أهميتها كونها من المشاريع الرديفة للمشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا من خلال الدور الذي ستلعبه في مواكبة عملية التوسع في أعمال المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا من خلال تخزين بذار البطاطا المنتج محلياً للمحافظة على مواصفاته العالية.

وتابع: كما تم تأمين مركزين متنقلين لغربلة وتعقيم البذار والطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 5 أطنان بذار مغربل ومعقم في الساعة الواحدة بتكلفة 100 مليون ليرة والتي ستسهم في تأمين البذار المغربل والمعقم والمتمتع بأفضل المواصفات الفنية ويرفع الطاقة الإنتاجية للبذار المغربل والمعقم في المؤسسة بعد أن تراجعت هذه الطاقة بشكل كبير لخروج ثلاثة عشر مركز إعداد بذار عن العمل من أصل خمسة عشر مركزاً عائدة للمؤسسة، مما يساعد في تأمين هذه المادة للمزارعين بالكميات المطلوبة وفي المواعيد المحددة للزراعة.

وأشار إلى وجود عدد من المشاريع لإعادة تأهيل عدد من مخابر مراقبة جودة البذار في بعض فروع المؤسسة إضافة لتأمين التجهيزات الخاصة بها بتكلفة 95 مليون ليرة، مبيناً أن هذه المشاريع ستساعد في رفع كفاءة عملية مراقبة البذار المنتج من قبل المؤسسة بجميع مراحلها الأمر الذي سيضمن توفير البذار للمزارعين بمواصفات إنتاجية عالية جداً.

إضافة لعدد من المشاريع التي تهدف إلى زيادة الطاقة التخزينية للمؤسسة من خلال ترميم وإنشاء عدد من المستودعات وساحات التخزين وتأمين جميع احتياجاتها من قبابين وسيور ناقلة، بتكلفة تقدر بحوالي 350 مليون ليرة سورية، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي تشمل تأمين مولدات كهربائية وحواسيب مع ملحقاتها وغرف مسبقة الصنع.