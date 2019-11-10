مديرة «المخابر» لـ«الوطن»: 25 بالمئة من سلعنا مخالفة

كشفت مديرة المخابر المركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لينا عبد العزيز لـ«الوطن» عن نسبة المخالفة الإجمالية في العينات المسحوبة (الغذائية واللاغذائية) خلال شهر تشرين الأول الماضي في سورية، والتي بلغت 24.8%.

وبينت أن مجموع ما تم سحبه من عينات في المحافظات قد بلغ 1024 عينة (غذائية وغير غذائية)، وبلغ عدد العينات المطابقة منها 770 عينة، وعدد العينات المخالفة 254 عينة، حيث سجلت دمشق أعلى عدد للعينات المسحوبة، وهي 436 عينة، وأقلها في محافظة القنيطرة بعدد 9 عينات مسحوبة فقط، وسجلت محافظة حلب أعلى نسبة بالعينات المخالفة، إذ بلغت 42%، على حين أقل نسبة بالعينات المخالفة كانت بمحافظة درعا بنسبة 11%.

ولفتت عبد العزيز إلى أنه تم الكشف على العديد من الورشات التي تعمل على تقليد منتجات محلية وأجنبية ولكن بمحتويات رديئة المواصفات، ومعظم هذه الورشات تم الكشف عنها ضمن محافظات طرطوس، وحمص، واللاذقية، وريف دمشق، ولدى إيجاد بضائع ضمن هذه الحالة لا يتم إحضارها إلى المخابر، بل من خلال ضبط مشاهدة يتم حجزها وإتلافها مباشرة، وقد يماثل موضوع عدد العينات ضمن المحافظات التي لم يرد الرد منها نحو /150-160/ عينة تقريباً.

وأوضحت أن معظم المخالفات كانت وجود ملونات غير مسموح بها ببعض منتجات الشيبس الخاصة بالأطفال، وقضايا تعود لمصلحة مديرية الجمارك العامة وبالأخص لمادة الحليب المجفف، إذ وجد فيه ملونات ودسم نباتي بدلاً من الدسم الحيواني، وبعض عينات زيت الزيتون المخالفة من حيث البيروكسيد، ومخالفات في مواد الأرز والطحينة لوجود مادة الرصاص والنشاء، إضافة إلى مخالفات بمادة الزعتر لناحية إعطاء فترة الصلاحية أطول وإضافة ملح الليمون.

إضافة إلى مخالفات متنوعة في الخبز التمويني ومادة المسبحة، وبعض مواد التنظيف، والسمن الحيواني والملح لناحية نسبة اليود، والألبان والأجبان التي يدخل فيها النشاء والدسم النباتي، والمقبلات المتنوعة والزيت المعدني، كما تمت ملاحظة مخالفات في مادة البنزين من حيث اللــون (زهري) وعلى الأغلب هي تعود لاستخدام ملون لا يعطي اللــون البنفســجي المقــرر ضمــن المواصفة.