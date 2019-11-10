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مطالبات بريطانية بتحقيق أممي بفوسفور تركيا الأبيض

| وكالات

الإثنين, 11-11-2019

أعربت بريطانيا عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام النظام التركي للفوسفور الأبيض خلال العدوان على الأراضي السورية، وطالبت بتحقيق سريع وشامل بالأمر من جانب لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: «نريد أن نرى تحقيقاً سريعاً وشاملاً، من جانب لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة»، وأضاف: إن «هذا ما نقوم بالضغط للوصول إليه».
وكان النائب البريطاني المحافظ كريسبان بلانت أكد أن «هناك أدلة واضحة لا لبس فيها على أن الفوسفور الأبيض تم استخدامه كسلاح ضد المدنيين، إن لم يكن قد تم أيضاً استخدام أسلحة كيميائية أخرى، سواء من جانب الأتراك أو حلفائهم السوريين التابعين لهم، إنها مسألة بالغة الخطورة».

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