علق وشاحها في خلاط كهربائي فماتت

لم تكن تتوقع امرأة فرنسية أن تجد نفسها في ورطة كلفتها حياتها، على حين كانت تحضر قالباً من الحلويات لابنها في مطبخ المنزل.

فقد توفيت ربة منزل فرنسية بعد أن علق وشاحها في خلاط كهربائي أثناء قيامها بتحضير حلويات لابنها.

وأفادت فرق الإسعاف والشرطة أن امرأة، تبلغ من العمر 58 عاماً، توفيت اختناقاً عندما علق وشاحها في الخلاط الكهربائي.

وأوضحت الشرطة أن المرأة الخمسينية كانت تعد الحلويات مع ابنها عندما وقعت الحادثة المؤسفة، مشيرة إلى أن ابن الضحية، البالغ من العمر 15 عاماً، كان إلى جانبها في الشقة عند وقوع الحادث.

وقالت الشرطة إن الابن سارع إلى الاتصال بالشرطة طلباً للنجدة والمساعدة.

وبناء على نصائح فرق الإسعاف سارع ابن الضحية إلى قطع التيار الكهربائي عن الخلاط، ومزق الوشاح الذي كانت تضعه والدته، وفق ما أوضحت المصادر نفسها.

وعندما وصل فريق الإسعاف إلى الشقة، حاول المسعفون إنعاش السيدة، التي لم يكشف عن هويتها أو مكان إقامتها، لكن من دون جدوى.