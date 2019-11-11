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طالب حاول استئجار قاتل عبر «إنستغرام»

| وكالات

الثلاثاء, 12-11-2019

ألقت شرطة فلوريدا القبض على طالب مدرسة يبلغ من العمر 18 عاماً، عقب محاولته استئجار قاتل للتخلص من أحد الموظفين في مدرسته.
وتبعاً لشرطة مقاطعة باسكو في فلوريدا، فإن طالباً في مدرسة يدعى نيكولاس غودفري، استخدم أحد عناوينه الإلكترونية على منصة «إنستغرام» ونشر رسالة طلب فيها مساعدته في إيجاد قاتل مأجور للتخلص من أحد موظفي المدرسة التي يرتادها.
وفي نص الرسالة كتب غودفري: «أحتاج إلى شخص لقتل أحد ما.. أنا لا أمزح، أريد التخلص منه بأسرع وقت، سأدفع 100 ألف دولار مقابل التخلص من موظف في المدرسة».
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشاب المذكور بعد أن توصلت إلى عنوان الـIP من خلال العنوان الإلكتروني الذي كتب منه الرسالة، ووجهت إليه تهمة التحريض على القتل، لكن الشاب أنكر التهمة، وأكد أنه كتب تلك الرسالة بدافع التسلية لا أكثر.

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