مباريات ساخنة لتعويض المفاجآت الصادمة بدوري الأولى

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الثاني من ذهاب دوري الدرجة الأولى في المجموعات الأربع، فيلتقي في الأولى على ملعب الكسوة فريقها مع النبك ويلعب في درعا الشعلة مع اليقظة، وفي جرمانا يتقابل معضمية الشام مع المجد.

ولم تخل مباريات الأسبوع الأول من المفاجآت، وأبرزها تعادل الشعلة مع المجد 1/1، سجل للمجد عبد المعطي كباري وللشعلة محمد العمر، وقدم اليقظة نفسه بصورة جيدة بقيادة عماد دحبور ففاز على الكسوة 4/2 وسجل له حارث النايف هدفين وعلاء ياسمينة ومحمود حسان، وللكسوة حسام حمادة من جزاء، ومدافع اليقظة بالخطأ في مرماه.

وحقق معضمية الشام تعادلاً جيداً خارج أرضه مع النبك بهدف لمثله، سجل للنبك بلال نعنوس وللمعضمية عدنان التقي الذي خرج بالحمراء بعدها.

وفي الجولة الثالثة تقام في حماة مباراة الجارين قمحانة وعمال حماة، وفي حلب مباراة عفرين وحرفيي حلب وما زالت مشاركة الجهاد الذي من المفترض أن يواجه التضامن معلقة لاستقالة إدارة النادي لشح الإمكانات، وجرت الأسبوع الماضي مباراة واحدة فاز بها التضامن على عمال حماة 3/1 وسجل له محمد خرفان وكرم عطاف وسامر غلوس، وسجل للعمال أحمد عكعك.

وفي المجموعة الثانية التي تبدأ مبارياتها الأربعاء فيلتقي حرجلة مع جيرود على ملعب المحافظة، ويستضيف الخميس النضال على ملعبه المحافظة ويلعب في جرمانا فريقها مع العربي، وانتهت مباراة المجموعة الأولى إلى فوز مثير للضيوف على حساب أصحاب الأرض والمفاجأة الكبيرة تمثلت بفوز الحرجلة على المحافظة 4/صفر، سجل للحرجلة ياسين سامية (2) وأحمد جوابرة ويوسف عرفة، كما فاز جرمانا على جيرود 6/صفر وسجل أهدافه يوسف موسى ومجد حسون وعمار النمر وزاهر قطان وشادي عزام ويحيى حمشو، وتغلب النضال على العربي 2/1، سجل للنضال محمود دراج وهاني الدهان وللعربي قصي مرشد من جزاء.

وفي المجموعة الرابعة يلتقي عمال حلب مع الحرية وفي حماة شرطتها مع مورك، ومن المفترض أن يلعب مصفاة بانياس مع عامودا، والمباراة معلقة بمشاركة عامودا، وفاز في الأسبوع الماضي الحرية على مصفاة بانياس 5/1 وسجل للحرية محمد عدرا وسمير بلال وحسن الضامن وطالب عبد الواحد من جزاء وعبد الهادي عبود، وسجل للمصفاة أيهم سودان من جزاء، وتعادل مورك مع عمال حلب 1/1 سجل لمورك نور جبريني وللعمال عماد قشقوش.