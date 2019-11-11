الباريسي يغرد وحيداً في الليغ آن … باييه يقود مرسيليا للوصافة

كما كان متوقعاً عاد الفارق بين سان جيرمان وبقية منافسيه بالدوري الفرنسي إلى الارتفاع من جديد بعد تعثر أكثر من فريق ليتبادل آخرون المراكز والأهم كان تقدم مرسيليا وسانت إيتيان ليتسلما الراية خلف البطل، الأول بفوزه على ليون في قمة الجولة بهدفين لهدف والثاني بفوزه المثير على أرض نانت بثلاثة أهداف لهدفين وكان الباريسي بدأ الجولة بفوز صعب على حساب بريست بهدفين لهدف.

باييه الحاسم

هدفان فقط سجلهما ديمتري باييه الدولي الفرنسي هذا الموسم قبل أن ينفجر أمام مرمى ليون ليرفعهما إلى 4 بتسجيله ثنائية أولها من علامة الجزاء كانت كافية لحسم موقعة الكلاسيكو قبل أن يقلص موسى ديمبلي النتيجة، علماً أن مرسيليا لعب قرابة نصف ساعة الأخيرة بعشرة لاعبين ونجح لاعبو المدرب فيلاش بواش بالحفاظ على فوزهم الثاني على التوالي والرابع في فيلدروم والخامس من ستة بفارق هدف على حين تلقى ليون هزيمته الثالثة خارج أرضه من خمس كلها بفارق هدف كذلك.

وواصل سانت إيتيان الزعيم التاريخي للدوري تسجيل النتائج الإيجابية مستعيداً ذكريات قريبة عندما نافس بقوة على دخول دوري الأبطال بالموسم الماضي الذي أنهاه بالمركز الرابع ويطمح للعودة القارية من الباب العريض للمرة الأولى بعد قرابة أربعة عقود، وعلى الرغم من البداية السيئة بأربع هزائم خلال 7 جولات فقد عاد إلى المنافسة بتسجيله الفوز الخامس خلال 6 جولات أخيرة دون هزيمة وجاء فوزه بطريقة مثيرة على نانت الذي تقدم بالنتيجة مرتين قبل أن يتعادل سانت إيتيان ثم تقدم للمرة الأخيرة عبر ثنائية الغابوني دينيس بونغا، فوز الأحمر حمل الرقم 6 في سجله وجميعها بفارق هدف وهو فوزه الرابع بعيداً عن ملعبه غيشار، وبالمقابل استمر نانت بتلقي الهزائم وهي الرابعة على التوالي، علماً أنه تلقى 3 أهداف للمرة الأولى هذا الموسم وخسارته هي الثانية بأرضه.

نتائج الجولة 13

بريست * سان جيرمان 1/2، مرسيليا * ليون 2/1، نيس * بوردو 1/1، ليل * ميتز صفر/صفر، ريمس * أنجيه صفر/صفر، رين * أميان 3/1، نانت * سانت إيتيان 2/3، موناكو * ديجون 1/صفر، مونبيلييه * تولوز 3/صفر، ستراسبورغ * نيم 4/1.

حصيلة

• ثلاثة تعادلات اثنان منها دون أهداف مقابل 7 انتصارات منها خمسة للمضيفين، فشهدت الجولة 26 هدفاً وجاء ثلاثة منها عبر نقطة الجزاء.

• 38 بطاقة صفراء رفعها الحكام منها واحدة في مباراة نانت وسانت إيتيان وتحولت 3 مرات إلى اللون الأحمر فطرد ألفارو غونزاليس (مرسيليا) وفولغيني (أنجيه) وميغيل (نيم) بالإنذار الثاني.

• صعد موسى ديمبلي (ليون) ليشارك وسام بن يدر (موناكو) صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف يليهما حبيب ديالو (ميتز) بـ8 أهداف ثم ديباي (ليون) وأوسيمين (ليل) بـ7 أهداف وسجل 7 لاعبين 5 أهداف.