سلة الوثبة ليس بالإمكان أفضل مما كان

لم يكن أشد المتشائمين بسلة الوثبة يتوقع لها هذا الحضور الباهت، والأداء المتواضع، والذي لا يوازي أبداً حجم العطاء الكبير المقدم من الإدارة التي سعت ومنذ توليها مهامها إلى دعم اللعبة، وضمت لصفوف الفريق لاعبين من طراز السوبر ستار، وأمنت لهم رواتب ومقدمات عقود يحلم بها معظم لاعبي أنديتنا، ونجحت في تأمين المناخات التحضيرية الملائمة والمناسبة، بعدما أقامت في الفترة الأخيرة معسكراً تدريبياً خارجياً في بيروت التقى خلاله العديد من أندية المقدمة، لكن العطاء من قبل الفريق ولاعبيه لم يكن مثمراً بعدما تعثر أمام الكرامة في لقاءي الذهاب والإياب ضمن المجموعة الوسطى، وهذه النتائج وضعتنا أمام العديد من التساؤلات.

لم أجد أفضل من كلمة لغز لوصف الحالة التي يمر بها الوثبة إثر الأداء الضعيف والمتخبط الذي لا يبشر بأن أمور الفريق بخير، فالفريق لا ينقصه من النواحي المالية إلا لبن العصفور، والمشاكل التي تعصف بمنافسيه هو بمنأى عنها، فعلاقة اللاعبين بإدارتهم واضحة ومنضبطة، والصالات متوفرة، وجيش من الكادر الإداري قسم منه لا عمل له سوى البريستيج والظهور، ومع ذلك لا زالت صورة الفريق ضبابية، وأداؤه غير مقنع، ويعاني الأمرين لتحقيق فوز على جاره الكرامة الذي لا يقارن معه بأي شيء على صعيد الاستقرار الفني، ويبدو أن بعض المحيطين بالفريق قد هللوا كثيراً للفريق، ووصفوه بأن بطل الدوري القادم لا محالة، ونسي أو تناسى هؤلاء بأن هذا الحلم يتطلب الكثير من العمل المضني والجهود الكبيرة والتخطيط السليم، إضافة إلى أنهم هللوا لتواجد المدرب راتب الشيخ نجيب واصفين إياه بالحل المثالي للإشراف على فرق النادي، غير أننا وحتى هذه اللحظة لم نلمس فروقات جوهرية ولا بصمة ولا شخصية للفريق تظهر فروقاً عما كان عليه في العام الفائت، أما على صعيد اللاعبين فالفريق يضم نخبة النخبة، فأين المشكلة إذن، وهل سيستمر الخط البياني للفريق على هذا المستوى، ونحن مقبلون على مباريات قوية وهامة والسؤال هنا؟ هل لدى القائمين على الفريق أجوبة لهذه الألغاز التي نتمنى أن يصلوا إليها قبل وصول قطار الكأس والدوري إلى مراحلهما الحساسة، فتبدأ حينها حملة التبريرات لتغطية إخفاق أو ضياع لقب.

الأمل بإدارة الوثبة أن تسرع في إعادة تقييم الفريق، ووضع يدها على مكامن الخطأ التي ظهرت على أداء بعض اللاعبين، عسى ولعل تنجح في تصحيح بوصلة الفريق قبل دخوله مباريات الدور القادم من عمر المسابقة، وحينها لن ينفع الندم ولا التحسر على ما فات، مع العلم بأن فسحة تفاؤلنا اتسعت بعد عودة الوئام بين الإدارة والمدرب عزام الحسين الذي عاد لقيادة الفريق من جديد، على أن يبقى الشيخ نجيب كمشرف عام لفرق النادي فقط.