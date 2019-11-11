رياضة

سيدات العربي عدن لصدارة دوري السيدات

| عبد السلام الجباعي

الثلاثاء, 12-11-2019

تابع فريق سيدات النادي العربي بكرة القدم تحقيق النتائج الإيجابية مسجلات الفوز الرابع توالياً وبالتالي اعتلاء الصدارة حينما فزن على فريق نادي عمال السويداء بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة الإياب من دوري السيدات، وجاءت الأهداف بقدم يارا زهر الدين بالدقيقة 40 من الشوط الأول بينما سجلت اللاعبة الناشئة لورين حامد هدفين في الشوط الثاني بالدقيقتين 69 و77.
وصبت بقية النتائج في مصلحة البطل بخسارة المتصدر محافظة حمص أمام جرمانا بهدف وحيد، على حين سيطر التعادل السلبي على مباراة الوصيف شرطة حماة وضيفه محافظة دمشق، ليصبح ترتيب الفرق على النحو التالي: الأول: العربي 16 نقطة، الثاني: محافظة حمص 15 نقطة، الثالث: شرطة حماة 14 نقطة، الرابع: عامودا 12 نقطة، الخامس: محافظة دمشق 9 نقاط، السادس: جرمانا 7 نقاط، السابع: عمال السويداء نقطتان.

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