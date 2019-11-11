صدارة مثالية لليغا.. البرشا والريال بفارق نقطة عن ثنائي الروخي بلانكوس … هدية ميلان الناقصة لم تمنع اليوفي من الصدارة

يمكن القول إن ترتيب الدوري الإسباني بات مثالياً بصدارة مزدوجة للقطبين ويتقدم الكاتالوني على المدريدي بفارق الأهداف وكذلك الوصافة مزدوجة بعهدة صاحبي اللونين الأبيض والأحمر (أتلتيكو مدريد وإشبيلية) ويتقدم كذلك فريق العاصمة على كبير الأندلس بفارق الأهداف، وتبادل قطبا الباسك النتائج فتعثر سوسيداد بالتعادل على أرضه فخسر المركز الثالث واستعاد بلباو نغمة الفوز ليقترب مجدداً من كوكبة المقدمة.

وفي إيطاليا بقي الوضع على حاله بالنسبة لليوفي المتصدر ووصيفه إنتر عقب فوزيهما الصعبين وإذا كان النييرازوري تعذب حتى تخطى هيلاس فإن اليوفي حسم الكلاسيكو أمام ميلان بلحظة شطارة من نجمه ديبالا ولحظات تألق من حارس مرماه وابتعد أتلانتا خطوة أخرى عن مربع الكبار ومثله روما سقط في بارما ليصعد لازيو إلى المركز الثالث وتابع كالياري موسمه الرائع بوصوله إلى المركز الرابع.

هدية لم تكتمل

من كلاسيكو الكالشيو نبدأ حيث قدم ميلان أفضل عروضه هذا الموسم وكان قريباً من تقديم هدية قيمة لجاره إنتر لولا تألق الحارس البولندي ليوفنتوس تشيزني الذي كان أحد أبطال ليلة تورينو الجميلة إلى جانب بطلين آخرين يعد تصديه لأربع أو خمس فرص مؤكدة، ولعب ديبالا دور البطولة المطلقة بتسجيله هدف الفوز بفاصل خاص داخل الجزاء أنهاه بيمناه (على غير العادة) بعيداً عن متناول دوناروما ولاشك أن المدرب ساري له دور كبير في الفوز ذلك أنه أشرك ديبالا بديلاً لرونالدو.

فوز اليوفي أبقى على سجله النظيف من الهزيمة وأبقى على تفوقه على الروزنييري منذ 2011 عندما يستضيفه في تورينو وهو انتصاره السادس بملعبه هذا الموسم حيث حافظ على نظافة شباكه للمرة الثانية هناك والثالث بهذه النتيجة علماً أنه سجل 9 انتصارات بفارق هدف، في حين تلقى ميلان خسارته الثانية على التوالي والرابعة خارج أرضه وكلها بفارق هدف.

لاعبون جدد

تراجع الوصيف نابولي وتقهقر أتلانتا في الجولات الثلاث الأخيرة وسقط روما على أرض بارما بثنائية ليظهر على الساحة فريقان جديدان احتلا المركزين الثالث والرابع، الأول لازيو الفائز برباعية على ضيفه ليتشي وسط تألق كبير من الثنائي إيموبيلي وخواكين كوريا وقد سجلا سوية 20 هدفاً حتى الآن وقد سجلا ثلاثة من الرباعية الأخيرة وقد استطاع نسر العاصمة الوصول إلى الفوز الرابع على التوالي والخامس في 7 جولات دون هزيمة وهو الرابع في الألمبيكو حيث لم يخسر هناك وقد سجل في ثلاث منها أربعة أهداف لكنه تلقى هدفين للمرة الأولى عندما يفوز وسبق أن اهتزت شباكه ثلاث مرات أمام أتلانتا، أما ليتشي فقد خسر للمرة الثالثة خلال 7 جولات دون فوز وهو الذي تلقى 4 أهداف للمرة الثالثة.

أما ثاني المنافسين فلم يكن سوى كالياري الذي حقق فوزاً كبيراً على حساب فيورنتينا وهو فوزه الثالث على التوالي ليصل إلى مباراته العاشرة دون هزيمة وهو فوزه الأعلى من 7 انتصارات منها 4 بملعبه وأنزل الخسارة الأقسى للفيولا الذي سبق له أن خسر 3 مباريات بفارق هدف، ومقابل مفاجأة كالياري سقط روما للمرة الأولى بعد 6 مباريات وجاءت هزيمته على أرض بارما وهي الخسارة الأولى للجيلاروسي خارج أرضه علماً أنه خسر مباراة واحدة كانت بملعبه من أتلانتا وبالنتيجة ذاتها صفر/2.

نتائج الإيطالي 12

• يوفنتوس * ميلان 1/صفر ديبالا (77).

• إنتر ميلانو * هيلاس فيرونا 2/1 للفائز فيتشينو (65) باريلا (83) وللخاسر فيري (19 من جزاء).

• لازيو * ليتشي 4/2 للفائز خواكين كوريا (30 و80) سافيتش (62) إيموبيلي (77 من جزاء) وللخاسر لابادولا (40) لامانتيا (85).

• كالياري * فيورنتينا 5/2 للفائز روغ (17) بيسكانتي (26) سيميوني (34) غلفاو (54) ناينغولان (65) وللخاسر فالهوفيتش (75 و87).

• سامبدوريا * أتلانتا صفر/ صفر.

• بارما * روما 2/صفر سبروكاتي (68) كورنلويس (90+3).

• ساسولو * بولونيا 3/1 للفائز كابوتو (34 و75) بوغا (68) وللخاسر أورسوليني (70).

• بريشيا * تورينو صفر/4 بيلوتي (17 و26 من ركلتي جزاء) بيرينجور (75 و81).

• نابولي * جنوا صفر/صفر.

• أودينيزي * سبال صفر/صفر.

حصيلة إيطالية

• ثلاثة تعادلات سلبية ورغم ذلك سجلت الجولة 27 هدفاً من خلال 7 انتصارات منها 6 لأصحاب الأرض وجاءت 4 أهداف عبر نقطة الجزاء وأهدر باباكار (ليتشي) وبيتانيا (سبال) ركلتين أخريين.

• 60 مرة ظهر اللون الأصفر منها 8 مرات في مباراة ساسولو وبولونيا وطرد أليس ماتيو (بريشيا) ومالينوفسكي (أتلانتا) بعد إنذارين.

• عزز شيرو إيموبيلي صدارته للهدافين برصيد 14 هدفاً يليه لوكاكو بـ9 أهداف ثم لويس مورييل بـ8 أهداف وبيراردي رابعاً بـ7 أهداف وسجل 6 أهداف كل من: خواكين كوريا وأندريا بيلوتي ودوفان زاباتا وجواو غلفاو.

مربع مثالي

في إسبانيا تواصلت المنافسة على الصدارة بين القطبين اللذين حققا الفوز بالأربعة مع فارق تلقي البرشا هدفاً على حين حافظ الريال على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في ليلة تألق الثنائي كريم بنزيمة الذي سجل ثنائية وليونيل ميسي صاحب الهاتريك الأول بالليغا هذا الموسم وقد جاء من كرات ثابتة للمرة الأولى بتاريخ البرغوث الأرجنتيني، وعاد أتلتيكو مدريد إلى وضعه الطبيعي كمنافس للكبيرين على غرار المواسم السبعة الأخيرة وذلك بفوزه المثير على إسبانيول بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بالثلاثة لم يتأكد إلا مع الوقت البديل وهو الفوز الرابع للأتلتي على أرضه ليصل المباراة التاسعة دون هزيمة، في حين زادت أوجاع إسبانيول بالخسارة الثالثة على التوالي والثالثة خارج ملعبه.

وصعد إشبيلية إلى المركز الرابع بفضل فوزه الصعب على بيتيس في أكبر ديربيات الأندلس بهدفين سجلهما القادمان الجديدان الأرجنتيني أوكامبوس والهولندي لوك دي يونغ وهو الفوز الأول لكبير الإقليم بعد تعادلين والثالث في خمس جولات دون خسارة والرابع خارج أرضه وهي المرة الأولى التي يخرج بها فائزاً بعد اهتزاز شباكه، في حين تلقى بيتيس خسارته الثانية في أرضه وكلاهما بنتيجة 1/2 وبالسيناريو ذاته.

نتائج الإسباني 13

• فالنسيا * غرناطة 2/صفر دانييل واس (74) فران توريس (90+7).

• برشلونة * سلتا فيغو 4/1 للفائز ميسي (23 من جزاء و45+1 و48) بوسكتس (85) وللخاسر أولازا (42).

• إيبار * ريال مدريد صفر/4 بنزيمة (17 و23 من جزاء) راموس (20 من جزاء) فالفيردي (61).

• أتلتيكو مدريد * إسبانيول 3/1 للفائز أنخيل كوريا (45+3) موراتا (58) كوكي (90+1) وللخاسر داردير (38).

• بيتيس * إشبيلية 1/2 للخاسر مورن (45) وللفائز أوكامبوس (13) لوك دي يونغ (55).

• سوسيداد * ليغانيس 1/1 للأول ميكيل مورينو (63) وللثاني النصيري (78).

• بلباو * ليفانتي 2/1 للفائز مونياين (57) كابا (88) وللخاسر ريدوندو (45+1).

• ألافيس * بلد الوليد 3/صفر مانو (26) بينا (32) لوكاس بيريز (75 من جزاء).

• مايوركا * فياريال 3/1 للفائز جونيور (13 من جزاء) داني (23 من جزاء) كوبو (53) وللخاسر كازورلا (49 من جزاء).

• خيتافي * أوساسونا صفر/صفر.

حصيلة إسبانية

• تعادلان أحدهما سلبي مقابل 8 انتصارات منها 6 لأصحاب الضيافة فشهدت الجولة تسجيل 30 هدفاً وجاء 7 منها من علامة الجزاء.

• 49 بطاقة صفراء أشهرها الحكام في 9 مباريات وغابت البطاقات عن مباراة إيبار والريال وتحولت واحدة منها إلى اللون الأحمر فطرد كيفن رودريغيز (ليغانيس) بالإنذار الثاني.

• انفرد كريم بنزيمة بصدارة الهدافين برصيد 9 أهداف يليه ميسي ولورينزو مورن وجيرارد مورينو بـ8 أهداف وجاء لوكاس مارتينيز ثالثاً بـ7 أهداف ثم لويس سواريز ودانييل باريخو بـ6 أهداف.