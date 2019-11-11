شؤون محلية

مبادرة جديدة … مجالس درعا – حلب – طرطوس يجتمعون في اللاذقية

| اللاذقية – عبير سمير محمود

الثلاثاء, 12-11-2019

بالتزامن مع افتتاح أعمال الدورة العادية السادسة لمجلس محافظة اللاذقية، وضمن إطار تبادل الخبرات بين المجالس المحلية والجولات الاطلاعية على جوانب العمل، حضر وفود من أعضاء مجالس محافظات طرطوس وحلب ودرعا، اجتماع مجلس محافظة اللاذقية وللمرة الأولى في تاريخه.
وتكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة بحضور الوفود بحسب ما ذكر رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب لـ«الوطن»، مشيراً إلى العمل الدؤوب بين جميع الجهات في هذه المرحلة التي تمر بها سورية.
محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أكد لـ«الوطن»، أن اللاذقية فتحت أبوابها لكل السوريين وأمنت لهم كل وسائل الاستقرار، سواء عبر تسهيل فرص الاستثمار أو العمل، مشيراً إلى أن درعا وحلب وجميع المحافظات التي طالتها المجموعات الإرهابية ستعود أفضل مما كانت كأراض للخير والعطاء كما سيبقى علم سورية يرفرف عالياً من جنوب سورية إلى شمالها، وذلك بفضل بطولات وتضحيات رجال الجيش العربي السوري الباسل.
من جهته، لفت رئيس وفد مجلس محافظة حلب سمير جعفر، إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين المجالس المحلية، مؤكداً ضرورة تبادل التجارب العملية فيما بينها بشكل مستمر.
وعن الأوضاع في حلب، استعرض جعفر ما يتم إنجازه في المحافظة لتعود إلى دورها الريادي، مشيراً إلى أنها وبفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري تعيش حلب فترة تطور استعداداً لعودتها عاصمة للصناعة والثقافة والفن كسابق عهدها.
رئيس مجلس محافظة طرطوس، عليا محمود، أكدت أن الزيارات المتبادلة بين مجالس المحافظات، لها إيجابيات عدة وخاصة في تبادل الخبرات من خلال التجارب المكتسبة في كل منها، مبينة أنها فرصة أيضاً للتعرف على سير العمل ما بين محافظة وأخرى.
بدوره شدد رئيس مجلس محافظة درعا عبد المولى عبيد، على فشل كل مخططات استهداف سورية، وزيارة الوفد للاذقية خير دليل على انتصار السوريين على الحرب الكونية والعصابات الإرهابية.
وتحدث عبيد عن وضع درعا وما فعله الإرهاب في عدد كبير من البنى التحتية المشادة فيها، مؤكداً في الوقت ذاته على صمود الأهالي ووقوفهم جنباً إلى جنب مع رجال الجيش العربي السوري الذي ضحى بروحه ودمه في سبيل دحره الإرهاب.

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