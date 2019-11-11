كازاخستان: جولة «أستانا» القادمة أواخر الجاري أو مطلع المقبل

أعلنت كازاخستان، أمس، أن الجولة القادمة من محادثات «أستانا» حول الأزمة في سورية قد تعقد أواخر الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل في العاصمة نور سلطان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أيبيك سميدياروف للصحفيين، حسب وكالة «سانا»: إن المحادثات جارية بين أطراف عملية «أستانا» من أجل تحديد تاريخ عقد الجولة القادمة من اجتماعات أستانا حول سورية ونتوقع أن تكون في أواخر تشرين الثاني الجاري أو مطلع كانون الأول القادم.

تأتي الجولة المقبلة من محادثات «أستانا» حول سورية، بعد أن اختتمت يوم الجمعة الماضي لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي أول اجتماع لها في العاصمة السويسرية جنيف.

وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي أعلن بداية الشهر الماضي في تصريحات صحفية، أن التحضيرات مستمرة لعقد جولة جديدة من محادثات «أستانا» حول الأزمة السورية في العاصمة الكازاخية «نور سلطان» خلال الشهر ذاته.

وقال حينها: إن «خطط عقد الاجتماع قائمة، ونحن من جانبنا مستعدون له، وننتظر تأكيداً رسمياً لموعد انعقاده».

وفي الأربعاء الماضي أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في تصريح صحفي، أن تنسيقاً يجري حالياً للاتفاق على موعد عقد جولة جديدة من المحادثات السورية السورية في نور سلطان، أستانا سابقاً، مشيراً إلى أن الاجتماع سيعقد في وقت قريب.

وقبل يوم من ذلك، أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، خلال استقباله السفير المتجول لجمهورية كازاخستان خيرت لاما شريف، بالدور المهم الذي قامت به كازاخستان من خلال استضافتها اجتماعات مسار أستانا حول سورية والجهود التي بذلتها لنجاحه.

بدوره أكد السفير شريف حينها، دعم بلاده المستمر للجهود المبذولة في إطار مسار أستانا بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.

وبدأت اجتماعات أستانا مطلع 2017، وتم عقد ثلاثة عشر اجتماعاً بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية، وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.