كازاخستان: جولة «أستانا» القادمة أواخر الجاري أو مطلع المقبل

أعلنت كازاخستان أمس أن الجولة القادمة من محادثات «أستانا» حول الأزمة في سورية قد تعقد أواخر الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل في عاصمتها نور سلطان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أيبيك سميدياروف للصحفيين، بحسب وكالة «سانا» للأنباء، إن المحادثات جارية بين أطراف عملية «أستانا» من أجل تحديد تاريخ عقد الجولة القادمة من هذه الاجتماعات حول سورية، ونتوقع أن تكون في أواخر تشرين الثاني الجاري أو مطلع كانون الأول القادم.

وجاء إعلان سميدياروف هذا بعد أن اختتم الجمعة الماضي أول اجتماع للجنة مناقشة الدستور السوري الحالي في مدينة جنيف السويسرية.