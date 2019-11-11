الأولى

الخارجية تدين الانقلاب العسكري في بوليفيا وتتضامن مع موراليس

| وكالات

الثلاثاء, 12-11-2019

أدانت سورية بشدة الانقلاب العسكري في بوليفيا وأعربت عن تضامنها مع الرئيس الشرعي المنتخب إيفو موراليس.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ«سانا» أمس: «إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد وقوفها إلى جانب الشعب البوليفي الصديق في هذه الظروف الصعبة، فإنها تقدر عالياً وقوفه إلى جانب القضايا العربية ومناصرته لنضال شعوب أميركا اللاتينية ضد نزعات الهيمنة الأميركية وتدخلاتها السافرة في شؤون هذه الدول.
وقدم موراليس استقالته بعد دعوة قائد الجيش له لتقديم الاستقالة، ووصف مذكرة توقيف صدرت بحقه بأنها «غير قانونية»، مشيراً إلى أن الانقلابيين يدمرون دولة القانون.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 12-11-2019

محتجون طالبوا بتغيير السياسات المالية.. والاتحاد الأوروبي يأمل بتشكيل الحكومة سريعاً … نصر الله: من سيستثمر في لبنان في ضوء الترهيب الأميركي المتواصل؟!

الثلاثاء, 12-11-2019

تناقضات الميدان

الثلاثاء, 12-11-2019

تصفية ضابط بريطاني أسسّ «الخوذ البيضاء» بظروف غامضة في اسطنبول … ميليشيات تركية تصعّد في «خفض التصعيد» والجيش يرد

الثلاثاء, 12-11-2019

كازاخستان: جولة «أستانا» القادمة أواخر الجاري أو مطلع المقبل

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock