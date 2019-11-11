الخارجية تدين الانقلاب العسكري في بوليفيا وتتضامن مع موراليس

أدانت سورية بشدة الانقلاب العسكري في بوليفيا وأعربت عن تضامنها مع الرئيس الشرعي المنتخب إيفو موراليس.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ«سانا» أمس: «إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد وقوفها إلى جانب الشعب البوليفي الصديق في هذه الظروف الصعبة، فإنها تقدر عالياً وقوفه إلى جانب القضايا العربية ومناصرته لنضال شعوب أميركا اللاتينية ضد نزعات الهيمنة الأميركية وتدخلاتها السافرة في شؤون هذه الدول.

وقدم موراليس استقالته بعد دعوة قائد الجيش له لتقديم الاستقالة، ووصف مذكرة توقيف صدرت بحقه بأنها «غير قانونية»، مشيراً إلى أن الانقلابيين يدمرون دولة القانون.