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دمشق تستضيف اجتماع اتحاد غرف التجارة العربية للدورة الـ132 العام المقبل

| علي نزار الآغا

الثلاثاء, 12-11-2019

أقرّ مجلس اتحاد غرف التجارة العربية خلال انعقاده أمس في العاصمة البحرينية المنامة عقد اجتماع الدورة 132 في دمشق العام القادم، على أن تنعقد الدورة 131 بعد ستة أشهر في العراق.
وبين عضو وفد اتحاد غرف التجارة السورية المشارك في اجتماعات المنامة عبد الرحيم رحال أن موضوع عقد اجتماعات المجلس للدورتين القادمتين في سورية والعراق لم يكن مدرجـــاً علــى جـدول أعمال المجلس وإنما تم طرحه أمس خلال الاجتماع، لافتاً إلى أنه لم يلق إطلاقاً أي اعتراض من الوفود العربية المشاركة.
وفي تصريــح لـ«الوطن» أشـــار رحال إلى أن الـــوفـــد لقي استقبـــالاً مهمـــاً من لحظة وصوله مطار المنامة، مضيفاً: علماً بأن دعوة سورية للمشاركة في الاجتماع وجّهت له من جهتين، الأولى من اتحاد غرف التجارة العربية والثانية من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وبيّن رحال أنه تمت خلال جلسة الأمس مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس أبرزها مستقبل الاقتصاد العربي في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.

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