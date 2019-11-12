السبب في كون المرء أعسر

في المرة الأولى التي يمسك فيها الطفل الصغير قلماً، سيختار بشكل طبيعي إحدى يديه في الكتابة، وذلك نظراً لمدى الشعور بالراحة في استخدام إحداها مقارنة بالأخرى.

وباستثناء قلة قليلة من الأشخاص القادرين على استخدام اليد اليمنى واليسرى على قدم المساواة بسهولة، هناك في الغالب لدى البشر يد مهيمنة، هي التي يفضلون اعتمادها للقيام بالمهام اليومية.

ويستخدم معظم الناس، نحو 85 بالمئة إلى 90 بالمئة اليد اليمنى بشكل أكبر، على حين يعتمد الباقون اليد اليسرى، وكان لهذا الانقسام غير المتكافئ بعض الجوانب السلبية عبر التاريخ على مستخدمي اليد اليسرى، حيث كان العسر يضطرون للتعامل مع أدوات المكاتب، على سبيل المثال، التي صممت مع مراعاة معايير مستخدمي اليد اليمنى، كما أن العديد منهم أجبروا على استخدام اليد اليمنى، ما يعارض ميلهم الطبيعي إلى اليد اليسرى.

وتعرض العسر عبر التاريخ للتمييز الجائر، من ذلك، توصف الحقوق باللغة الإنكليزية بعبارة Right، وتعني كلمة «صحيح»، وترمز إلى اليمين في الوقت نفسه، على حين كان يعتقد أن الأعسر يتملكه الشيطان، ما جعل التعريف الحديث لكلمة «sinister» بمعنى «شرير» المشتقة من كلمة «sinistra»، يعكس معنى كلمة يسار في اللغة اللاتينية.

كما أن الكلمة الإنجليزية «Lyft» في اللغة القديمة، تعني الخمول أو الضعيف أو غير المجدي، فضلاً عن أن كلمة «gauche» باللغة الفرنسية تعني أخرق أو محرج.

وعلى الرغم من تلاشي هذه الاعتقادات ضد مستخدمي اليد اليسرى في معظم أنحاء العالم، إلا أن العلماء ما زالوا مرتبكين بشأن هذا التوجه نحو استخدام اليد اليسرى، وما زالوا يحاولون فهم ما الذي يجعلهم يفضلون يداً عن أخرى ولماذا يطغى مستخدمو اليد اليمنى بشكل كبير.

وأفاد العلماء أن اختيار اليد اليسرى قد يبدأ في مراحل مبكرة من التطور، حيث إن الأجنة ستظهر أي يد تفضل وهي في الرحم (عن طريق مص إبهام إحدى اليدين)، وهي حالة تستمر بعد الولادة.

كما أشارت دراسة أخرى، إلى أن نشاط الجينات في النخاع الشوكي غير المتماثل في الرحم قد يكون السبب وراء تفضيل الشخص أن يكون أعسر أو يستخدم اليد اليمنى، وتتأثر الكائنات الحية بذلك، بالتغيرات في تعبيرها الجيني بدلاً من الجينات نفسها.

وعلى الرغم من عدم وجود جينات تتعلق باختيار اليد اليمنى أو اليسرى، يبدو أن الحمض النووي يلعب دوراً في هيمنة إحدى اليدين، بالنظر إلى دراسة حديثة، حيث فحص الباحثون من جامعة أكسفورد الحمض النووي لنحو 400 ألف شخص في المملكة المتحدة، ووجدوا أربع مناطق من الجينوم ترتبط عموماً بسيطرة اليد اليسرى.

وشاركت ثلاث من هذه المناطق الأربع في نمو الدماغ وبنيته، حيث يأمل بعض الباحثين بأن دراسة الاختلافات البيولوجية بين اليسار واليمين يمكن أن تلقي الضوء على كيفية تطوير الدماغ للتخصصات في نصفيه الأيمن والأيسر.