طبيب يكتب أغرب وصفة طبية

قرر محافظ البحيرة في مصر هشام آمنة، إحالة طبيب أمراض نساء في مستشفى شبراخيت المركزي للتحقيق العاجل، بسبب إخلاله بقواعد كتابة وصفة العلاج لإحدى المريضات.

بدأت الواقعة بعد أن أجرى الطبيب المذكور الكشف الطبي على سيدة تشكو آلامها، ووجد أن حالتها مطمئنة ولا تحتاج إلى أي علاج، ولإصرارها على صرف علاج لها، أخل بالقواعد الخاصة بكتابة الوصفة ودوّن في الوصفة عبارة «أي حاجة».

وقال شاهد عيان: «النهاردة في عيادة النساء ست كبيرة بتقول للدكتور إن جسمها تعبها بعد انقطاع الدورة الشهرية، الدكتور قالها: اكتبلك إيه يعني؟ قالت له: اكتبلي أي حاجة، وفعلاً كتبلها الكلمة وراحت تصرف الراشيتة من صيدلية المستشفى… فقالها الصيدلي إن الدكتور كاتبلها كلمة «أي حاجة».