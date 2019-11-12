آخر تطورات ملعب دير الزور.. الشركة المنفذة تمدد العقد والعشب خلال شهرين

مع انتهاء ما نسبته 75% من الأعمال الإنشائية لترميم وصيانة ملعب دير الزور البلدي حسب التصريح الصادر من فرع رياضة الدير أعلنت شركة الطرق والجسور العامة المنفذة للأعمال عن تمديد عقد التأهيل شهراً إضافياً بعدما انتهت المدة العقدية المتفق عليها وهي 90 يوماً.

وفي تصريح خاص بالوطن قال دياب الدياب عضو فرع رياضة الدير إن نسبة 75% من أعمال الترميم والتأهيل قد أنجزت فعلاً وشملت صيانة المشالح والقاعات الداخلية والحمامات والصرف الصحي بالإضافة لترميم بسيط للمدرجات وتعبيد مداخل الملعب وطلاء المدرجات بالدهان وإن ما تبقى هو إضافات بسيطة قبل استلام الملعب من الشركة المنفذة للبدء بالمرحلة التالية الخاصة بتعشيب الأرضية وصيانة مضمار ألعاب القوى.

وتوقع الدياب انتهاء صيانة الأرضية والمضمار في غضون شهرين دون تحديد ما إذا كانت أرضية الملعب ستبقى ترابية حتى مطلع الصيف القادم «كي يتسنى لنادي الفتوة اللعب على أرضه إياباً» أو تعشيب الملعب بالعشب الطبيعي وتأجيل عودة أندية الدير حتى الموسم المقبل وهذا ما لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن بانتظار قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام بهذا الشأن.

وكانت شركة الطرق والجسور العامة قد بدأت العمل بترميم الملعب مطلع شهر تموز الماضي وانتهى العقد المتفق عليه بداية تشرين الثاني الحالي قبل أن يتم تمديد العقد لشهر واحد ينتهي بنهاية هذا الشهر.

يذكر أن الملعب البلدي هو الملعب الوحيد في المدينة التي تمتلك مدينة رياضية بدأ العمل بإنشائها عام 1998 ولم ينجز من ملعب كرة القدم فيها سوى المدرجات التي تتسع لـ40 ألف كرسي وتوقف العمل بها منذ عام 2014.