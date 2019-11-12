مؤتمر الأطفال الثاني في اللاذقية.. تجارب بصدد التعميم على المشافي الخاصة.. 3 آلاف طفل أسعفوا إلى مشفى الأطفال في شهر

أكد مدير الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في اللاذقية، أحمد الفرا لـ«الوطن»، الخروج بتوصيات مهمة من المؤتمر الثاني للأطفال، مبيناً أنها تؤكد على العمل للتقليل من نسبة الخطر على الأجنة والاختلاطات والانتانات.

وعلى هامش فعاليات مؤتمر الأطفال الثاني للهيئة، أشار الفرا إلى أهمية المؤتمر من حيث التأكيد على أهمية التشخيص المبكر لألم الجنين وتفادي المشاكل المستقبلية للأهل والطبيب والمجتمع بشكل عام، ومنعاً لإصابة الطفل بالشلل الدماغي أو تعرضه لأذية عصبية مستقبلية.

من جانبه أكد المدير الطبي في مشفى التوليد والأطفال، اسكندر اسكندر، لـ«الوطن»، أن المؤتمر مهم من جميع النواحي، مشيراً إلى طرح دراسات قدمها المشفى حول واقع تقديم وتحسين جودة الخدمة الطبية.

وفي محاضرته العلمية خلال المؤتمر، لفت اسكندر إلى كيفية الوقاية من الاختناق حول الولادة، مشيراً إلى العمل على تجربة هذه الحالة لتعميمها على المشافي الخاصة من مديرية الصحة، منوهاً بتوصيات المؤتمر التي تتعلق بتأمين مستلزمات الإنعاش ومنها وضع لوحة خاصة بالإنعاش خلف كل طبيب إنعاش.

رئيس قسم الأطفال في الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في اللاذقية، هلا بدر، أشارت إلى عرض حالات سريرية نادرة تمت معالجتها في الهيئة، ومنها حالات عدم تحمل وامتصاص للسكر، وداء السكري لدى طفل مولود حديثاً، إضافة إلى إجراء الهيئة منذ عامين للجراحة التنظيرية عند الأطفال وهي تجربة وحيدة في الهيئة.

وفي السياق، أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في اللاذقية، أنه تم إسعاف 2904 أطفال خلال شهر أيلول الماضي، وقبول 627 طفلاً في قسم الحواضن، مقابل استقبال 678 طفلاً في عيادات المشفى الخاصة بالأطفال، وقبول 35 طفلاً فيها.

وفي التقرير – الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه – تبيّن قبول 117 طفلاً في قسم الشعبة الإنتانية، و244 طفلاً في عناية الوليد وإجراء 152 تحليلاً طبياً فيها، مقابل قبول 187 طفلاً في العناية المشددة الخاصة بالأطفال، و350 طفلاً في شعبة الأطفال.

ويظهر التقرير مراجعة 318 طفلاً من مرضى التلاسيميا خلال الشهر التاسع من العام الجاري، إضافة لمراجعة 4 أطفال لقسم عيادة جراحة الأطفال، مقابل إجراء 151 عملية جراحية للأطفال خلال المدة نفسها.