شؤون محلية

20 ألف عائلة نزحت في الحسكة بسبب العدوان التركي

دحام السلطان

الأربعاء, 13-11-2019

أكد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة عصام رشيد الحسين في حديث لـ«الوطن» أن إجمالي عدد الأسر النازحة إلى مدينة الحسكة من المدن والبلدان والقرى الشمالية والشمالية الغربية من المحافظة، نتيجة لاستهداف مدنهم وقراهم من قبل العدوان التركي ومرتزقته منذ بدء العدوان وإلى الآن، حيث وصلت إلى ١٩٧٧٦ عائلة وهي تضم ٨٩٠٧٩ فرداً، منها ٣٣٧٢ عائلة تضم ١٦٣٣٨ فرداً تم تأمين إقامتهم في مراكز الإيواء بمدينة الحسكة والبالغ عددها ٨٤ مركزاً وباقي الأسر وعددها من ١٦٤٠٤ عائلة وتضم ٧٢٧٤١ فرداً، تم استضافتهم لدى المجتمعات الأهلية في المدينة.
وأوضح الحسين أن العدد بدأ يتناقص اليوم، نتيجة لحالات العودة للأسر النازحة من مدينة الحسكة نحو ديارهم، حيث عادت ٥٠٠ عائلة إلى مدينة رأس العين و١٠٠ عائلة إلى بلدة الدرباسية خلال الأيام القليلة الماضية.
وبيّن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه تم تأمين كامل الاحتياجات والخدمات الإغاثية عن طريق منظمة فرع الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات والهيئات الخيرية المعنية بالشأن الإنساني الإغاثي، كالفرش وأدوات المنامة والبطانيات وبادونات مياه الشرب، وأدوات الطهي والإنارة والألبسة والمعاطف الشتوية وأحذية الأطفال.

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